【各友國行@iM網欄】平原易野 東･西伯利亞 [鄂木斯克･新西伯利亞･伊爾庫茨克]

改變充滿了人生，每個人的旅行就像一匹馬途上奔馳，沒有長路，只有終點!

那詩一樣美的西伯利亞公路，像一條銀色的腰帶，車子無拘無束地在路上奔馳，兩邊風景漸往後倒，瞬而轉入了一片白樺林中，倏忽從樺林飄入青蔥埡口，又匆匆閃過湖川河畔。荒途時心情偶而跌進迷茫，不知不覺間心境卻隨著旅程完結悄然脫落而盡。

鄂木斯克 – 塔塔爾斯基 – 新西伯利亞 - 伊爾庫茨克

▲ 鄂木斯克

▲ 塔塔爾斯基

▲ 鄂木斯克

小明登在鄂木斯克小鎮(Omsk)玩得利利索索，市容井然有序，聖母升天教堂在開闊的城市裏

最顯眼的位置，尼古拉哥薩克大教堂則是該鎮最吸睛的亮點。再走另一小鎮塔塔爾斯基(Tatarsky)，它有點像進門口的擦鞋墊深受過路者的磨難，街道上沒有話氣，然而民風純樸，旅舍老板是個溫和厚道的人，呈上他珍藏的伏特加招待我們，這裡住上一晚是小明登旅途中最平靜的一次。

到了新西伯利亞(Novosibirsk)，現代化的市容夾雜著不少沙俄與蘇維埃時代的建築，紅磚金頂的涅夫斯基大教堂（Alexander Nevsky Cathedral）在市內默默地守護著城市。再坐在那掛著電線的老巴士游曳暖意之城大街小巷; 中央市場(Central Market)內人們就像盆子裏的泥鰍魚在鑽來鑽去，這些本土居民生活點滴都是百不一遇的體驗; 參觀俄羅斯最大的鐵路博物館，館內如數家珍，陳列著曾經在西伯利亞鐵路上行駛過的各種火車，包括沙皇及蘇聯時代服役火車、消防火車、剷雪火車及火車醫院等老古董。最後漫步新西伯利亞勝利公園，微風帶著青草氣味掠過面額，感受陽光下的真淳與平靜。

▲ 新西伯利亞中央市場

▲ 新西伯利亞火車館

踏入最後一站伊爾庫茨克，莫夫先生就此告別，的確有點不捨!! 莫夫先生除了平易近人的性格外，其駕駛技術真是百看不厭的表演，特別在城市內的遊走，岌岌可危而又恰到好處在狹窄兩車之間施施然地快高速穿過，每次令小明登都看得出神……

▲ 伊爾庫茨克

▲ 貝加爾火車

[明登小推: 參加環貝加爾湖火車一天遊，初秋樹兒綠衣褪，淡紅外衣漸披上，湖畔緩行鐵火車，陳舊老橋古隧道，堪稱為世界上最美的秋色構圖!]

作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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