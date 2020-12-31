【文康斗數@iM網欄】新年有咩禁忌？2021年辛丑年搶運攻略(三)

2021年辛丑年搶運攻略(三)

新年的禁忌：

很多讀者朋友都可能想知道過年前，我們有甚麼需要注意呢？因為很多時我們犯了一些禁忌我們都不會知道。第一禁忌：是否一定要用黃皮葉和椂柚葉在年廿八「洗邋遢」？當然不用了﹗上一期我也提醒過大家，如果自己好運，千奇不要把自己的好運白白沖走。最好就是要用七色花水來沖旺自己，不則便會把好儲起來的好運洗走了。除了花水，也可以「大桔水」都很有吉力的。

行桃花運要行幾多個圈呢？是否一定要順時針？桃花因人而異，但我們以正常來講，要在新年去花市(如果有開的話)，選一顆「桃花王」您認為最美的桃花，在桃花樹下誠心行三個圈，或以三為單位的數，因為我們玄學以「三三不盡、六六無窮」作為數字上層次的變化。所以可以選跑三、六、九個圈，作為跑桃花的基數。在跑桃花的同時，心意要專一，想著自己的「真命天子」是怎樣的樣子，想像一下自己的「夢中女神」是甚麼樣子，只要心誠，而把他們「印像化」，新一年較容易有機會會有好的、新的姻緣。順為祈福、逆為急速，所以會有些師父教大家逆時針跑，其實也可以，因為那樣能快有桃花，但未必是好的姻緣，所以望各位讀者自行決定了。

年夜飯究竟幾時可以吃呢？是否十二月初一開始便可以去準備吃「年夜飯」，家人難就，早點吃會方便一點？很多朋友都問我這些問題？其實在以前都是過了「尾牙」之後便可以吃年夜飯了。那「尾牙」是幾時呢？是農曆十二月十六，即是我們最後一次的土地誕，拜過土地公後，謝過恩，便可以去準備吃年夜飯了。

「謝灶」是官三民四，我沒有安灶是否不用謝呢？習俗上年廿三、廿四都可以謝灶，灶王爺就是上天言好事，把我們每天做的事，「好的壞的」都上報天庭，去計算我們的功過、福緣，所以很多人都有謝灶的習慣。如果家中沒有安灶，可以在廚房的當天 (對窗) 的位置，放置三塊豆腐，三塊片糖，清香一灶，便可以謝灶了，方法簡單，若想加衣紙，也可以加一份灶君衣，當為答謝灶王爺的一年照顧，所以不安灶，也可以謝灶了。

初一是否一定要去廟宇上「頭炷香」？新一年的願望怎樣去表達呢？「上頭香」其實可以在家中做，可以在家中神位，若沒有，可以在當天舖紅紙，設備用香爐，清香一炷，誠心一顆，把自己的心願告訴給神明，也是應了頭炷香的方法。嘗試去把自己的想法量化，好讓神明理解你所求的。

下次會講下過年要前大家都想知新春「春牛圖」是怎樣了，下次會更「爆」呀！

作者_李文康簡介： 簡介：自幼便對玄學有濃厚興趣，因家學淵源拜在名師門下。當中精研八字、紫微斗數、占卜、掌面相。

更多李文康的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！