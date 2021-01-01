【企管「徐」意門@iM網欄】 三點共通原則 管理者管好自己情緒

在某個高層會議桌上，大家正在議論匯率波動對上市公司業務帶來的影響，討論氣氛非常熱烈，各自發表不同意見，忽然其中一位高管站起來指著在座者並破口大罵：「你們都不用討論了，以我個人的專業知識和判斷，我敢認第二，相信沒有人敢認第一，你們都懂個屁！」會議主席勸這位主管冷靜，但他不聽勸告，更中途拂袖離開會議室。

在另一個市場發展小組的會議上，有一位銷售部門主管認為有一隊 sales team今年表現突出，應該派發特別獎金嘉許，但與會者則持不同意見，其認為銷售過程明顯有灰色地帶，當中條文出現缺漏而隱藏相關產品風險，而銷售部門主管存在疏忽，未有清晰披露風險訊息予客戶，有違反監管條例之嫌，並建議通知監管機構，免得公司違反規例令聲譽受損；銷售部門主管卻怒火中燒，一邊大力拍枱，一邊斥責合規部主管不吃人間煙火，只懂趕客，沒有半點兒頭腦，簡直是阻人發達，將硬規條凌駕在生意上，直指反對者是豬一樣的智慧，結果會議不歡而散。

上述兩個例子，各位朋友曾經遇上嗎？個案中反映了什麼問題呢？在很多的會議上，與會者對議題提出不同意見、質疑，或者是相反看法，是平常不過的事，但有些管理者卻忽略了會議桌上應有的禮儀和情緒管理，結果換來不歡而散，也解決不了問題；那麼，管理者該如何自處呢？筆者嘗試提出三點共通原則供大家參考：

(1) 個人情緒管理。會議上討論任何議題，主管必須抱持互相尊重、體諒和包容的態度，隨意破口大罵同事，只顯得個人缺乏修養，也得不到別人的共鳴和支持。由於與會者都各有所長和擁有專業知識，面對同一個問題，都從各自不同立場和角度去考量，縱有不咬弦意見，我們也要細心聆聽，採取包容和接納的心態；不管自己在某範疇有多專業，也不應警藐視別人的意見，若沒有好好控制自己的情緒，好比脫韁的野馬，不受控制和約束，聽不下別人意見，又沒有風度和應有的禮貌，何以服眾？這只會換來同事反感、產生更大的矛盾、不和，使事情更難以解決。

(2) 解決問題以實証為依歸，任何討論都以心平氣和的方式解決問題，不應以「誰大誰惡誰佔優」，更不應以職位高低來壓制別人的發言或意見，口出狂言、甚至粗言穢語而不顧別人的感受，這只會引起更多爭端，仇怨，最終也解決不了核心問題。所以從客觀的事實、數據、或制度、規條作為討論問題之準則，凡事都以對事不對人的方式處理，便不會有徇私或偏頗的判斷，更能令大家接納。

(3) 問題不要只在開會時解決，要事前準備。上文的兩位主管會在會中大動干戈，很大的原因是事前不知道會有人會反對他們的意見及反對他們的理由，所以要在會內應對一系列不確定性。如果要減低這樣風險，我們可以在開會前下功夫。如果是重要的事項，在開會前只要先和相關人士索取意見，釋出善意，尋求共識， 其實就可以對將會發生問題作準備。既然有實質準備，自然就有心理準備，有餘裕去應對可預期的突發事件，將大大降低情緒失控的機會。

綜合而言，要管理好下屬，掌握基本原則，管理人員更須提升自我約束能力，培養良好的情緒管理能力，互相尊重和包容，以德服人，才能爭取他人的信任和接納，達至雙贏。

作者_徐聯安簡介： 徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

更多企管「徐」意門@徐聯安的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！