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【區塊鏈】疫情生活困苦　區塊鏈遊戲為貧困家庭創造收入

商業 09:30 2020/12/31

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有報導指，有菲律賓家庭就全民靠遊玩區塊鏈遊戲Axie Infinity賺取收入，在疫情下勉強能維持生計。（Axie Infinity官方網站截圖）

新冠肺炎疫情下，人們被逼留在家中居家抗疫。但所有場所關門，沒有工作，人們該如何生存？菲律賓就有一現實例子，居家抗疫期間，全家上下靠遊玩區塊鏈線上遊戲，竟然可以維持生計。

根據報導指，菲律賓人Ijon Inton，居住在首都馬尼拉近郊，疫情初期首次接觸區塊鏈遊戲Axie Infinity，讓他每星期能賺取206美元（約1597港元），為他們困苦的生活帶來轉機。及後更將遊戲介紹給親戚朋友，目前他生活的社區已經有約100人遊玩該遊戲，包括他66歲的祖母。

＞＞＞【區塊鏈】區塊鏈融入遊戲　創新經濟體系　顛覆虛擬資產觀念

區塊鏈遊戲Axie Infinity，可讓玩家售賣遊戲中的寵物賺取虛擬貨幣如以太幣（Ether），再兌換現實世界的金錢。（Axie Infinity官方網站截圖）

菲律賓失業率飆升

由於疫情突襲，菲律賓失業率由5.1%攀升至17.7%，而逾10萬菲律賓人被遣返回國，料失業率會持續高企。菲律賓政府對家庭雖有補助，但金額遠遠不足以支撐生活。據報，Inton家庭先後接受了來兩次當地政府的提供援助，但金額只有267美元（約2070港元）。

Inton本來希望到日本工作，或成為見習肉類切割員（屠夫），但由於全球封關，只能在家中抗疫。他就讓全家總動員開始遊玩區塊鏈遊戲，靠售賣遊戲中的寵物賺取虛擬貨幣，再換取現實世界的金錢。之前他就與妻子等家庭成員，24小時上線玩遊戲，一邊撫養幾個月大的小孩。及後他們就被遊戲管理員發現，本來以為他們是機械人玩家，透過視像方式，才正式了解他們家裡貧困的境況。

＞＞＞【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世

責任編輯：李彥煒

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