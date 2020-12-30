【黑膠唱片的復興@iM網欄】一定有噼噼啪啪的炒豆聲？ 黑膠的保養

很多朋友初次造訪我店，第一次接觸黑膠，都會驚訝為何沒有印像中噼噼啪啪的炒豆聲音。

我們所聽到的噼啪雜聲，主要原因有二。坑紋內藏有塵埃，或者是靜電產生，都是引發的原因。

請容許我再次強調黑膠唱片的保養是非常重要，就此分享一下實用而真能達到保持重播質量法門。

1. 原來新購唱片是內紙套的話，一定要換走，再套上防靜電內碟套。既防止刮花唱片表面外，更減少了靜電產生。

2. 用靜電掃清潔唱片表面塵埃，防止塵粒越積越大，更可能意外地損毀了唱針。

3. 唱片塵埃已藏到深層，無論你是否購置洗碟機，或手動設計清洗工具，加上專用洗碟水輔助 (盡可能不選擇帶酒精成份溶劑)，付出點耐性，完成分解和除去，也能解決問題。

4. 靜電也有專用工具對付，一支面世⅓世紀，能手動激發出正負電離子，而抵消了靜電。

5. 要正確提取唱片，雙手祗能接觸到唱片外環和中心Label。防止手上油脂，皮屑排泄物，殘留在有內容的坑紋部份。

6. 唱針頭部份直接深入坑紋內刮動，汚垢總會殘留在針壁上，用專用毛刷，迎着唱頭，動作祗能由後掃向前清潔。有些唱針祗用黐膠固定Stylus，就要小心洗針水有沒有分解成份了。

7. 唱片存放不能隨便，每張碟要盡量垂直攞放，宜緊不宜鬆，主要貯存時，傾斜角度大，導至彎曲機會大增。

無論閣下計劃選擇任何興趣玩意，能多點學習相關知識，過程中自然會讓你獲得更多樂趣，有正確條理和良好態度，透過體驗來豐盛你的情操。

如有疑問和技術上查詢，可透過Messenger聯絡，更歡迎不同意見分享

祝各位聖誕平安喜樂！

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