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【惠康現金券】惠康完成派發200萬張現金券及餐券 總值近8000萬元

Hot Talk 15:43 2020/12/30

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惠康完成派發200萬張現金券、餐券予25萬有需要的人士，總價值接近8000萬元。

牛奶公司旗下惠康10月啟動總值超過1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，包括自上月中旬起夥拍259間慈善機構，派發合共200萬張現金券及餐券予25萬名有需要的人士，總值接近8000萬港元。惠康今日宣布，已完成所有現金券及餐券的派發。此外，惠康向所有香港同事派發現金券，表揚他們在疫情期間仍盡心投入工作，服務顧客。

惠康香港及澳門常務董事鮑敬康表示，感激慈善機構夥伴在疫情下仍緊守崗位，將現金券及餐券送到不同弱勢社群手上。今次惠康「點點心意」回饋社會計劃有賴慈善機構夥伴幫助，得以向社區提供有效支援。

惠康本次以小冊子形式派發現金券及餐券，每本小冊子包括四張50元現金券，四張價值28元餐券，總值312元。

除了向有需要人士派發現金券和餐券，惠康的「點點心意」回饋社會計劃亦包括通過「 Yuu Give Back 」計劃配對捐款最多500萬港元；以及推出「日日有低價」計劃，鎖定超過300款日常貨品價格至少到明年3月31日。

相關文章：

【惠康現金券】惠康與逾260間慈善機構合作　派發200萬張現金券及餐券

【惠康凍價】惠康逾300款貨品凍價半年　油米廁紙都有份（附凍價產品一覽）

編輯：陳健婷

香港 惠康 弱勢社群

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