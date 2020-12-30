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【一田福袋】一田新春福袋祭　近70款福袋低至15折

商業 16:01 2020/12/30

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今年「一田新春福袋祭」為大家準備近70款福袋，由1月1日至11日於沙田、大埔及荃灣店限量發售，部份福袋更低至15折。(一田提供圖片)

2021年將至，亦即是日本新年，但疫情下無法去日本旅行搶新年福袋，因此，今年「一田新春福袋祭」為大家準備近70款服飾、廚具、嬰孩用品、床品、化妝品、保健食品福袋，由1月1日至11日於沙田、大埔及荃灣店限量發售，部份福袋更低至15折。

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卡通福袋一向大受歡迎，今年Kanahei's福袋齊集P助和兔兔珊瑚絨家居背心、手挽袋、圍巾及拖鞋，35折以188元限量發售。Baby Shark童裝福袋4折188元，內有Baby Shark童裝睡衣套裝、20個獨立包裝口罩、童裝可摺疊背囊和童裝冰巾。

除了卡通福袋外，一田亦搜羅多款名牌廚具床品福袋低至15折發售，包括孖人牌、Fissler、Nutzen、Sinomax等，最平388元即有法國Laguiole Heritage 4件刀具及西班牙Arcos 37cm木纖維砧板福袋。另外，一田今年更首推保健食品福袋，包含適合男士和女士維他命的Blackmores男女保健福袋只售388元，讓大家保持健康體魄迎接新一年。

除了「一田新春福袋祭」外，1月1日正午12時正更會於沙田店舉行一田新春迎福式典，屆時會即場椿年糕及扑清酒。活動期間更會大派新春小禮物，包括日本元旦必喝的祈福甘酒及大福餅。

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責任編輯：朱悅瀅

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