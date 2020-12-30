【區塊鏈】區塊鏈融入遊戲　創新經濟體系　顛覆虛擬資產觀念

▲ 遊戲公司Animoca Brands聯合創辦人蕭逸表示，希望建立的並非一個遊戲般簡單，而是一個虛擬經濟體，當中可以創造新的職業，讓參與者可以賺錢維持生計，最終創造一個真正資產權自由的社區及體系。（李彥煒攝）

今年受新冠肺炎疫情影響，大眾居家抗疫，而遊戲就成為居家娛樂良伴，不少統計皆顯示，無論是流動遊戲（mobile gaming），或遊戲主機（gaming console）玩家人數都持續增長。遊戲產業大放異彩，遊戲公司Animoca Brands聯合創辦人蕭逸就表示，目前玩家對於虛擬世界的資產甚為重視，玩家願意花錢到當中的服飾、武器、裝備等。「但遊戲業界其實處於壟斷狀況，如果某遊戲商把整個遊戲剷除，玩家辛辛苦苦儲落的裝備都會消失，如果能將裝備永久留存，甚至跨遊戲轉換使用，將是遊戲未來的發展方向。」

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蕭逸指出，一般人認為，在虛擬的遊戲世界上的所有物品都是複製而成，但在區塊鏈的遊戲世界中就完全不一樣。「試想現實中某明星的簽名照片頗值錢，但其實區塊鏈但世界亦可以做到，當中的物件都可以是獨一無二，並有實際價值。」

目前蕭逸公司旗下就有兩個區塊鏈遊戲，「sandbox」及 「F1 Delta Time」。他解釋，當中就運用了區塊鏈的去中心化以及不可複製的特性。「任何人，甚至遊戲公司都不能奪走玩家的資產。」他強調，這觀念足以顛覆大眾對虛擬資產的觀念。

▲ Animoca Brands旗下就有區塊鏈遊戲F1 Delta Time，當中的裝備由玩家擁有，玩家亦可以靠遊戲賺取金錢。（F1 Delta Time官方網站截圖）

「就好像在現實中買車、買樓的觀念，一旦購買，產權就在玩家，我希望在虛擬世界亦能營造這個環境。」他相信，愈來愈多玩家進入虛擬世界的社群，各種資產的交易愈來愈頻繁。「如果遊戲中的資產可以做到跨遊戲，玩家將更加願意購買及交易。」

創造資產權自由社區

目前環球區塊鏈遊戲數量不多，蕭逸的觀念走得比較前，因為他為人思維比較跳脫亦願意做新嘗試。「我自小在歐洲長大，本身父母或培養我成為音樂人，但我卻希望有其他發展。」他坦言，在奧地利長大，因為華人面孔，雖然語言溝通流利，但始終難以融入當地主流社區。蕭逸自小比較獨立，不像傳統社會中，在父母指點下成長。「我相信每人都有創意思維，但隨著年紀漸長，或在社會、父母指點下，創意就會一步一步地消失。」

蕭逸對於聘請員工亦如是，希望員工能夠利用創意思維解決問題。「曾經在面試時，考驗應徵者的邏輯推理能力，但應徵者卻以為他在羞辱他，結果沒有完成測試就直接離開。」目前他公司就有逾350人，在三藩市、阿根廷、紐約等地都有分部。「我希望建立的並非一個遊戲般簡單，而是一個虛擬經濟體，當中可以創造新的職業，讓參與者可以賺錢維持生計，最終創造一個真正資產權自由的社區及體系。」

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記者：李彥煒