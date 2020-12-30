【比特幣狂想曲】SpaceX在火星不會承認地球政府權力　Elon Musk認同火星經濟可透過加密貨幣運行

▲ Tesla 創辦人、SpaceX行政總裁Elon Musk 繼早前詢問網友能否把公司資產換成比特幣後，近日再度就比特幣跟網友進行討論。

比特幣本月價格屢創新高，今日再度破頂突破28,500美元高位，引來外界關注比特幣和一眾加密貨幣動向。Tesla 創辦人、SpaceX行政總裁Elon Musk 繼早前詢問網友能否把公司資產換成比特幣後，近日再度就比特幣和加密貨幣跟網友展行討論。對話當中，他同意未來火星的經濟可以依賴比特幣或其他加密貨幣來運作，引來一眾網民轉發其言論。

Elon Musk在Twitter上問「有沒有可能將Tesla資產換成比特幣」，詳情可看﹕【下一頁】

事件起因源於一名研究人工智能的研究員Lex Fridman在Twitter上表示，他認為，火星未來的經濟系統將會透過加密貨幣運行，其後有網友轉傳給Elon Musk，Elon Musk回覆表示，他對該名研究員的言論表示認同，但未有解釋認同的原因。

未來人類或有望發展太空經濟？

Elon Musk 的自家公司SpaceX今年積極開發火箭上太空，期望未來能夠建立一個在火星上自給自足的城市。他曾於本月內表示，他相信SpaceX可以在2026年前將人類送上火星，並指如果幸運的話，也許4年內（2024年）就可以辦到。

Elon Musk 早前亦有多次向外界介紹他理想中人類在火星生活的藍圖。今年11月時，他在接受外媒訪問時提到，期望可在2050年前於火星建立一個永久定居的地方，預計該地能夠容納100萬人，採用玻璃穹頂包圍整個城市。

火星上的貨幣、政制、法律將會如何？

外界預料，如果Elon Musk的鴻圖大計能夠成功實現，火星的土地使用權或會以「先到先得」形式獲得，人類在火星上將會採用怎樣的政治體制、貨幣制度仍為未知之數。

不過，近日SpaceX旗下Starlink（星鏈衛星）的消費者服務條款被網民發現，SpaceX在條款中列明「在火星或其他太空殖民飛行器中，SpaceX將不會承認任何基於地球政府的權力」，意味著SpaceX在火星不打算受到國際法監管。條款亦表示，人類在火星人的爭端「將通過自治原則來解決」。

▲ 網民發現，SpaceX在條款中列明「在火星或其他太空殖民飛行器中，SpaceX將不會承認任何基於地球政府的權力」。

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編輯﹕賴奕羚