  • 16°C
香港時間 : 20201230日 (三) 16:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳

股樓投資 15:19 2020/12/30

分享：

臨近年底，一手市場未有全新盤開售，準買家焦點重回二手市場。加上業主更願意減價賣樓，買家入市步伐明顯加快。部份持貨多年的業主也趁市場氣氛稍為回暖放售靚貨，最近太古城一個三房套房連露台的「則王」單位，持貨達31年的業主以1,820萬元沽出單位，賺幅驚人。

【上車之選】想做業主但首期唔多點樣輕鬆上車? 屯門公屋良景邨單位補埋地價都係200萬，詳見【下一頁

美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，該行剛促成一宗太古城美菊閣高層E室單位買賣成交，實用面積922平方呎，為三房套房連露台間格，附設靚裝修，屬屋苑內優質罕有則王放盤。

原業主於1989年購入單位，持貨至今，放盤原叫價約1,880萬元，議價後減價至約1,820萬元市價成交，只稍為減價60萬元或3%，折合實用呎價約19,740元，買家為同區換樓客，見單位為罕有優質及靚裝修放盤，加上樓價合理，故趁年底前加快入市。

【疫市置業】後生上車客成功以低市價3%購嘉湖山莊兩房 原來有呢個秘訣，詳見【下一頁

陳彪指，原業主於1989年2月以約118萬元購入上述單位，是次轉手帳面大幅獲利約1,702萬元，單位於31年間升值約14.4倍，升幅十分驚人，現時沙田第一城實用面積約284平方呎的兩房單位成交價約520餘萬元，上述太古城單位賺幅1,702萬元，足夠購入3個沙田第一城單位。

【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

樓價 放盤 二手市場 太古 太古城

上一篇文章

【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬

下一篇文章

【迎電動車大熱】東盟這個國家利用豐富鎳礦 要建立「一條龍」電動車鋰電池生產鏈

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態 網友：「太古城多年交投活躍 是你不懂樓市」
【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態 網友：「太古城多年交投活躍 是你不懂樓市」
【疫市置業】後生上車客成功以低市價3%購嘉湖山莊兩房 原來有呢個秘訣
【疫市置業】後生上車客成功以低市價3%購嘉湖山莊兩房 原來有呢個秘訣
【室內設計】90後準新人結婚租樓不「上車」　擲10萬翻新700呎住所　建中世紀現代風
【室內設計】90後準新人結婚租樓不「上車」　擲10萬翻新700呎住所　建中世紀現代風