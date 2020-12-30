【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳

臨近年底，一手市場未有全新盤開售，準買家焦點重回二手市場。加上業主更願意減價賣樓，買家入市步伐明顯加快。部份持貨多年的業主也趁市場氣氛稍為回暖放售靚貨，最近太古城一個三房套房連露台的「則王」單位，持貨達31年的業主以1,820萬元沽出單位，賺幅驚人。

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美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，該行剛促成一宗太古城美菊閣高層E室單位買賣成交，實用面積922平方呎，為三房套房連露台間格，附設靚裝修，屬屋苑內優質罕有則王放盤。

原業主於1989年購入單位，持貨至今，放盤原叫價約1,880萬元，議價後減價至約1,820萬元市價成交，只稍為減價60萬元或3%，折合實用呎價約19,740元，買家為同區換樓客，見單位為罕有優質及靚裝修放盤，加上樓價合理，故趁年底前加快入市。

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陳彪指，原業主於1989年2月以約118萬元購入上述單位，是次轉手帳面大幅獲利約1,702萬元，單位於31年間升值約14.4倍，升幅十分驚人，現時沙田第一城實用面積約284平方呎的兩房單位成交價約520餘萬元，上述太古城單位賺幅1,702萬元，足夠購入3個沙田第一城單位。

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記者：陳詠妍