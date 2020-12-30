【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬

臨近年尾，屬傳統樓市淡季，部分業主為求盡快套現，不惜低價沽貨。其中上車屋苑沙田第一城，近期新錄一宗成交，造價再跌穿500萬元的心理關心。事實上，沙田第一城是大型屋苑，交投量比二綫屋苑活躍，若連錄低價成交，同區二綫屋苑樓價也料受壓。

中原侯惠良說，沙田第一城48座低層A室，實用面積284平方呎，剛連租約以484.8萬元易手，實用呎價17,070元，屬近期新低。現時單位租約月租12,000元，料買家享約3厘的租金回報率。資料顯示，原業主於2011年以213萬元購入單位，持貨9年，現帳面賺271.8萬元，物業期內升值約128%。

延伸閱讀【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機