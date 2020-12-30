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【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬

股樓投資 15:22 2020/12/30

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臨近年尾，屬傳統樓市淡季，部分業主為求盡快套現，不惜低價沽貨。其中上車屋苑沙田第一城，近期新錄一宗成交，造價再跌穿500萬元的心理關心。事實上，沙田第一城是大型屋苑，交投量比二綫屋苑活躍，若連錄低價成交，同區二綫屋苑樓價也料受壓。

中原侯惠良說，沙田第一城48座低層A室，實用面積284平方呎，剛連租約以484.8萬元易手，實用呎價17,070元，屬近期新低。現時單位租約月租12,000元，料買家享約3厘的租金回報率。資料顯示，原業主於2011年以213萬元購入單位，持貨9年，現帳面賺271.8萬元，物業期內升值約128%。

延伸閱讀【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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