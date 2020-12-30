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【迎電動車大熱】東盟這個國家利用豐富鎳礦 要建立「一條龍」電動車鋰電池生產鏈

環球政經 15:14 2020/12/30

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LG印尼投資協調委員會（BKPM）主席Bahlil Lahadalia表示，印尼跟韓國LG集團就一項98億美元的電動汽車電池投資協議簽署了諒解備忘錄（MOU），這項計劃於12月18日簽署，並包括了整個電動汽車供應鏈的投資。

Bahlil Lahadalia補充，這項協議將使印尼成為世界上第一個將電池產業從採礦業整合到生產電動汽車鋰電池的國家。他指，根據諒解備忘錄，用於生產電動汽車電池的鎳礦中至少有7成必須在印尼進行加工。

印尼的目標是開始加工其豐富的鎳紅土礦供鋰電池使用，成為生產和出口電動汽車的全球樞紐。其於本月稍早時表示，美國汽車製造商Tesla將在1月派代表團前往印尼，討論有關印尼於電動汽車供應鏈的潛在投資。

 

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責任編輯:梁翠麗

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