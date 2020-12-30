【牛津疫苗】英國批准使用 有望於下周推出

▲ 英國批准使用牛津疫苗，有望於下周推出。

新冠肺炎疫情全球大流行，外界關注牛津疫苗能否趕於今年底獲批。英國監管機構周三（30日）宣布，正式批准使用牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，牛津疫苗料於下周可正式推出。英國政府已訂購約1億劑牛津疫苗，牛津疫苗獲批料有助英國擴大接種疫苗計劃的規模。

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英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，英國政府周三批准牛津疫苗，是慶祝英國創新發展的時刻。阿斯利康發聲明表示，該公司將於同日開始推出首批牛津疫苗，預料最快可於新年期間展開接種。

阿斯利康早前與英國政府達成協議，合共會向英國供應多達1億劑的牛津疫苗。阿斯利康表示，計劃於明年首季向英國提供數百萬劑疫苗。

阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）表示，對於數百萬等候使用新疫苗的民眾來説，周三是重要的一天。索里奧強調疫苗有效、耐受性強及容易存放，更承諾這款疫苗並不牟利。

英國早前已批准使用輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，目前已有約60萬名英國人接種疫苗。但輝瑞疫苗需存放於攝氏零下70度的超低溫環境，而牛津疫苗則可存放於攝氏2至8度約一個月。牛津疫苗的存放及運輸較方便，成為其主要優勢。另外，牛津疫苗每劑的定價折合 約30港元，較輝瑞疫苗及Moderna疫苗便宜。

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英國的新冠肺炎疫情嚴峻，倫敦和英格蘭南部的確診個案激增，導致醫院面臨龐大壓力。英國近期更發現變種的新冠肺炎病毒，有研究更指變種病毒的傳播率，較普通新冠病毒高50%。

英國內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）周一（28日）表示，如牛津疫苗獲當局批准，將有望加快英國解除目前嚴格的封鎖措施。

責任編輯：鄭錦玲