【智慧城市】豪宅引入智能家居方案　本港供應商：地產業界推動科技未夠積極

▲ 體驗綠色科技生活 豪宅增加智能家居設施

近年智能家居裝置普及程度增加，智能照明等設備漸獲本地家庭用戶考慮添置。有本地業界人士分享，香港智能家居市場尚在起步，智能物管方面就更為落後，雖不少新建樓宇都開始引入智能管理方案，但較多是基於噱頭以提升物業價值，暫時未算真正普及。

＞＞【智慧城市】智能家居加快城市發展 業界促政府開放數據

智能及綠色建築管理方案供應商Elevant-Garde（EVG）主要透過提供物聯網技術及智能樓宇操控系統，連結物業項目的電器裝置，調節空調、燈光與其他機電系統，提高能源效益。該企早前參與位於淺水灣一個豪宅項目復修，在豪宅內增設各種智能設備，從而自動調節室內的燈光、空調。又在屋頂設置太陽能光伏板，為部分屋內電器提供電力，更參與電力回購計劃，達到節能省電費的效果。整個控制系統以雲端為基礎，用戶以及物管團隊，可憑手機或平板，實時遙控和監察物業情況。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 物業天台設置太陽能光伏板，積極參與香港電燈公司推行的電力回購計劃。



EVG聯合創辦人及董事總經理黃千宜、業務發展總監張文聰接受訪問時表示，很多相關技術已成熟，成本亦比數年前大降，但受限於本地業主與物管界傾向短視，缺乏作出長遠投資的興趣。兩人舉例，疫情下不少物業在入口引入人流感應、體溫檢測等技術，「其實技術上，這已可藉自動監察人流數據，進而調節空調省電，但不少業主就止步於檢測體溫。」

黃千宜認為，鄰近地區包括內地，日韓與新加坡的業界，對科技效益更了解，較積極引入智能技術。反觀香港，業界以傳統方法行事已可賺錢，相信業界最大挑戰來自如何推廣教育，讓他們了解智能方案的潛力與裨益。

另外，黃千宜指出，該企今年業務與往年平穩，但因疫情叫停很多本來商討中項目，對收入與未來增長的影響很大。該企業務包括為家居設置智能系統、為物管團隊或大型項目提供管理方案等，但兩者比重由相若，變成大約3：7比，主因住宅用戶憂慮經濟前景，減少在家居方面投資。「但疫情對我們的生意有啟示，因各界對家居衛生，空氣流通甚至無接觸科技的關心大增，相關智能方案正可派上用場。」