  • 13°C
香港時間 : 20201231日 (四) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智慧城市】豪宅引入智能家居方案　本港供應商：地產業界推動科技未夠積極

科技 16:00 2020/12/31

分享：

體驗綠色科技生活 豪宅增加智能家居設施

近年智能家居裝置普及程度增加，智能照明等設備漸獲本地家庭用戶考慮添置。有本地業界人士分享，香港智能家居市場尚在起步，智能物管方面就更為落後，雖不少新建樓宇都開始引入智能管理方案，但較多是基於噱頭以提升物業價值，暫時未算真正普及。

＞＞【智慧城市】智能家居加快城市發展　業界促政府開放數據

智能及綠色建築管理方案供應商Elevant-Garde（EVG）主要透過提供物聯網技術及智能樓宇操控系統，連結物業項目的電器裝置，調節空調、燈光與其他機電系統，提高能源效益。該企早前參與位於淺水灣一個豪宅項目復修，在豪宅內增設各種智能設備，從而自動調節室內的燈光、空調。又在屋頂設置太陽能光伏板，為部分屋內電器提供電力，更參與電力回購計劃，達到節能省電費的效果。整個控制系統以雲端為基礎，用戶以及物管團隊，可憑手機或平板，實時遙控和監察物業情況。

    點擊圖片放大
    +2
  • 物業天台設置太陽能光伏板，積極參與香港電燈公司推行的電力回購計劃。
     

EVG聯合創辦人及董事總經理黃千宜、業務發展總監張文聰接受訪問時表示，很多相關技術已成熟，成本亦比數年前大降，但受限於本地業主與物管界傾向短視，缺乏作出長遠投資的興趣。兩人舉例，疫情下不少物業在入口引入人流感應、體溫檢測等技術，「其實技術上，這已可藉自動監察人流數據，進而調節空調省電，但不少業主就止步於檢測體溫。」

黃千宜認為，鄰近地區包括內地，日韓與新加坡的業界，對科技效益更了解，較積極引入智能技術。反觀香港，業界以傳統方法行事已可賺錢，相信業界最大挑戰來自如何推廣教育，讓他們了解智能方案的潛力與裨益。

另外，黃千宜指出，該企今年業務與往年平穩，但因疫情叫停很多本來商討中項目，對收入與未來增長的影響很大。該企業務包括為家居設置智能系統、為物管團隊或大型項目提供管理方案等，但兩者比重由相若，變成大約3：7比，主因住宅用戶憂慮經濟前景，減少在家居方面投資。「但疫情對我們的生意有啟示，因各界對家居衛生，空氣流通甚至無接觸科技的關心大增，相關智能方案正可派上用場。」

相關文章

【iPhone 12發布會】HomePod mini主打智能家居連接　定價749港元
2020/10/14
【iPhone 12發布會】HomePod mini主打智能家居連接　定價749港元
【瞄準下代Wi-Fi】高通推Immersive Home Platforms　支援智能家居、物聯網裝置
2020/10/28
【瞄準下代Wi-Fi】高通推Immersive Home Platforms　支援智能家居、物聯網裝置
【智慧城市】智能家居加快城市發展　業界促政府開放數據
今日
【智慧城市】智能家居加快城市發展　業界促政府開放數據
豪宅 雲端 物聯網 智慧城市 智能家居 太陽能 電費

下一篇文章

【時代終結】Google明年起停止支援雲端打印服務　用戶需自行更換打印機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【2021展望】專家：中美科技戰難收科　拜登沒太多選擇　料持續發起科技挑戰
【2021展望】專家：中美科技戰難收科　拜登沒太多選擇　料持續發起科技挑戰
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世
【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）