【除夕優惠】Klook推除夕新年優惠低至4折　酒店下午茶人均149元起

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明天是大除夕，Klook特意推出「2020終極DEAL」快閃活動，12月31日至2021年1月2日，推出快閃72小時優惠，包括除夕到會優惠、下午茶、新年Staycation低至4折。
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若想留在家中的話，可選如心海景酒店暨會議中心下午茶套餐，12月31日至2021年2月1日，自取或送遞低至HK$298起（人均HK$149起）、富豪九龍酒店－Mezzo 阿華田下午茶套餐，即日至2021年2月28日堂食或外賣或送貨低至HK$418起（人均HK$209）。即日至21年1月31日，Foodieman 英雄海鮮盒及「3選1」特色盒連酒，連運費只需HK$680（以4位計，人均HK$170）。
除夕不想留家慶祝，亦可選擇到酒店。香港朗廷酒店即日起至21年3月31日，推出住宿優惠，免費升級內園景豪華客房及早餐，只需HK$1,100起（人均HK$550起）。元旦日亦有住宿優惠，2021年1月1日至2月28日，美麗華酒店餐飲住宿優惠，只需HK$550起（人均HK$275起）、千禧新世界香港酒店住宿優惠，只需HK$598起（人均HK$299起）。
為慶祝佳節，Klook推出Klook禮品卡節日優惠，買HK$500 Klook禮品卡即送HK$100優惠碼，無論是Staycation、酒店自助餐、酒店下午茶都可用到。
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責任編輯：朱悅瀅