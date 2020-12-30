  • 16°C
香港時間 : 20201230日 (三) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【除夕優惠】Klook推除夕新年優惠低至4折　酒店下午茶人均149元起

商業 15:00 2020/12/30

分享：

Klook推出「2020終極DEAL」快閃活動，除夕到會優惠、下午茶、新年Staycation低至4折。（Klook提供圖片）

明天是大除夕，Klook特意推出「2020終極DEAL」快閃活動，12月31日至2021年1月2日，推出快閃72小時優惠，包括除夕到會優惠、下午茶、新年Staycation低至4折。

【除夕跨年演唱會】五月天張惠妹夥JOOX　舉辧線上直播跨年演唱會

【天氣轉冷】除夕降至7度保暖產品有商機　Giordano、bossini外套半價起

若想留在家中的話，可選如心海景酒店暨會議中心下午茶套餐，12月31日至2021年2月1日，自取或送遞低至HK$298起（人均HK$149起）、富豪九龍酒店－Mezzo 阿華田下午茶套餐，即日至2021年2月28日堂食或外賣或送貨低至HK$418起（人均HK$209）。即日至21年1月31日，Foodieman 英雄海鮮盒及「3選1」特色盒連酒，連運費只需HK$680（以4位計，人均HK$170）。

除夕不想留家慶祝，亦可選擇到酒店。香港朗廷酒店即日起至21年3月31日，推出住宿優惠，免費升級內園景豪華客房及早餐，只需HK$1,100起（人均HK$550起）。元旦日亦有住宿優惠，2021年1月1日至2月28日，美麗華酒店餐飲住宿優惠，只需HK$550起（人均HK$275起）、千禧新世界香港酒店住宿優惠，只需HK$598起（人均HK$299起）。

為慶祝佳節，Klook推出Klook禮品卡節日優惠，買HK$500 Klook禮品卡即送HK$100優惠碼，無論是Staycation、酒店自助餐、酒店下午茶都可用到。

【購物優惠】實惠新春優惠傢俬6折起　買滿3000元即減300元

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【除夕跨年演唱會】五月天張惠妹夥JOOX　舉辦線上直播跨年演唱會
今日
【除夕跨年演唱會】五月天張惠妹夥JOOX　舉辦線上直播跨年演唱會
【天氣轉冷】除夕降至7度保暖產品有商機　Giordano、bossini外套半價起
今日
【天氣轉冷】除夕降至7度保暖產品有商機　Giordano、bossini外套半價起
【購物優惠】實惠新春優惠傢俬6折起　買滿3000元即減300元
2020/12/29
【購物優惠】實惠新春優惠傢俬6折起　買滿3000元即減300元
【麥當勞】麥當勞聯乘HERSHEY'S　推期間限定朱古力新地甜點系列
2020/12/28
【麥當勞】麥當勞聯乘HERSHEY'S　推期間限定朱古力新地甜點系列
著數優惠 飲食優惠 飲食資訊 元旦 餐飲 外賣 自助餐 早餐

上一篇文章

【車界熱話】Volvo強攻女性市場　主打實用安全吸客

下一篇文章

【除夕跨年演唱會】五月天張惠妹夥JOOX　舉辦線上直播跨年演唱會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【防疫抗疫基金】會址資助計劃即日起接受申請　合資格持有人可獲10萬津貼
【防疫抗疫基金】會址資助計劃即日起接受申請　合資格持有人可獲10萬津貼
【壽司郎】壽司郎藍田店今日開幕　惟手機App暫停預約服務
【壽司郎】壽司郎藍田店今日開幕　惟手機App暫停預約服務
【年度回顧】戶戶送公布港人30大心水美食　天仁茗茶913茶王奪冠
【年度回顧】戶戶送公布港人30大心水美食　天仁茗茶913茶王奪冠
【盲盒經濟】新華社批評「盲盒」畸型消費　盲盒源於日本　拆解如何「捉摸」顧客心理
【盲盒經濟】新華社批評「盲盒」畸型消費　盲盒源於日本　拆解如何「捉摸」顧客心理
【餐飲寒冬】調查：7成受訪餐飲企業未來3個月　或現倒閉裁員危機
【餐飲寒冬】調查：7成受訪餐飲企業未來3個月　或現倒閉裁員危機