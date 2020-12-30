【新冠疫苗】英國批准牛津／阿斯利康疫苗 已訂一億劑最快下周推出

英國在周三（12月30日）正式批准由牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，是該國第二款獲批準進行大規模接種的疫苗，預計最快下周一（1月4日）可為國民注射。英國政府已向牛津／阿斯利康訂購1億劑疫苗，以每人接種兩劑來算，足夠供應給5000萬人。若算入已開始接種的輝瑞（Pfizer）／BioNTech疫苗，預計足夠供應予全英國國民。英國是第一個展開大規模疫苗接種計劃的西方國家，現時已為超過60萬人接種首劑新冠疫苗。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）盛讚牛津／阿斯利康疫苗是英國科學的勝利，並承諾會加快為更多國民接種疫苗，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）則形容這是英國抗疫的一個重要里程碑。

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牛津和阿斯利康在今年年初便着手研發新冠疫苗，在四月開始進行千人臨床實驗。與輝瑞／BioNTech疫苗不同，牛津／阿斯利康疫苗只需要儲存在普通家用冰箱中便可進行保存，使運送過程更輕鬆。阿斯利康行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）表示他們會逐漸加快疫苗生產，並達到每周200萬劑的目標。

第二款疫苗的批准使得英國龐大的接種計劃得以加快及擴展，而疫苗的接種對象也會由優先群組擴張至普通市民。預計首批接種人士將會在三個月後接種第二劑疫苗，以獲得更強的保護。

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英國自發現傳播力增強的變種新冠病毒後，疫情日益嚴峻，在周二（12月29日）全國新增確診個案達到破紀錄的5萬3千多宗，並錄得414人死亡，總確診人數達238萬人。目前英格蘭東部、東南部各郡和倫敦已實行最嚴厲的第四級管制，居民需要留在家中，非重要商店會關閉。夏國賢表示將會有更多地區實施第四級管制，並會盡快宣布。專家警告疫苗不代表一切已完結，呼籲民眾繼續做好居家隔離及防疫措施。

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