  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (三) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AirPods Pro零件諜照曝光　揭示第二代或將提供兩種尺寸

科技 16:42 2020/12/30

分享：

有爆料者提供內部零件相片，暗示Apple AirPods Pro 2耳機可能提供兩種尺寸。

有傳蘋果（Apple）的AirPods Pro 2有望於2021年問世，亦有傳全新AirPods將採用類似 Pro版的入耳式設計，同樣在明年上半年推出。日前再有爆料者提供圖片暗示，第二代耳機可能提供兩種尺寸。

傳第三代AirPods改用入耳式設計　但功能上沒有升級

據外媒9to5mac報道，過去曾準確分享Apple產品計劃細節的爆料者Mr-White日前在Twitter上載，聲稱是第二代AirPods Pro耳機的內部零件相片。從相片中可見，零件有兩種長度不一的版本，而右側兩個大約相同大小的似乎就是現有AirPods Pro的組件。Mr-White認為，這代表AirPods Pro 2或會有兩種尺寸選擇。

爆料者Mr-White日前在Twitter上載，聲稱是第二代AirPods Pro耳機的內部零件相片。（Twitter截圖）

從相片中可見，零件有兩種長度不一的版本，而右側兩個大約相同大小的似乎就是現有AirPods Pro的組件。（Twitter截圖）

此外，最新的Apple耳機均搭載H1晶片，包括AirPods Pro及最新的AirPods Max，唯獨初代的AirPods是採用舊代的W1晶片。而Mr.White在帖文上表示，第二代AirPods Pro將內置W2晶片。目前Apple仍未發佈有關W2晶片的消息，但根據其名字推斷，將會是W1晶片的後繼型號。

早前《彭博社》曾透露，Apple AirPods Pro 2將在2021年推出，採用更緊湊的結構，去掉原本延伸的耳機柄，並採用類似Samsung Galaxy Buds耳機的做法，提供兩種不同尺寸，能配合更多人的耳朵形狀。

【史上最貴】俄羅斯公司宣布推出18K金版AirPods Max　叫價83萬

【真無線耳機】Galaxy Buds Pro螢幕截圖曝光　揭露耳機多項新功能

不過，外媒對是次爆料的可信性存疑，由於爆料者Mr-White消息準確度不一，例如：iPhone 12上市前，Mr-White就曾透露手機附贈的Lighting充電器將改為編織材質，但實際上並非如此；但他亦曾準確爆料iPhone 12 Pro的背蓋造型和面板零件。看來爆料是否屬實，仍有待日後更多消息發布。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【史上最貴】俄羅斯公司宣布推出18K金版AirPods Max　叫價83萬
2020/12/29
【史上最貴】俄羅斯公司宣布推出18K金版AirPods Max　叫價83萬
【真無線耳機】Galaxy Buds Pro螢幕截圖曝光　揭露耳機多項新功能
2020/12/22
【真無線耳機】Galaxy Buds Pro螢幕截圖曝光　揭露耳機多項新功能
傳第三代AirPods改用入耳式設計　但功能上沒有升級
2020/12/18
傳第三代AirPods改用入耳式設計　但功能上沒有升級
蘋果驚喜發布AirPods Max　定價4,599元、5款顏色選擇
2020/12/08
蘋果驚喜發布AirPods Max　定價4,599元、5款顏色選擇
將成Airpods Pro勁敵？三星Galaxy Buds Pro或最快明年初、隨新旗艦機Galaxy S21登場
2020/11/30
將成Airpods Pro勁敵？三星Galaxy Buds Pro或最快明年初、隨新旗艦機Galaxy S21登場
流動裝置 Samsung Apple Twitter iPhone iPhone 12 AirPods 耳機 晶片

下一篇文章

【區塊鏈】區塊鏈融入遊戲　創新經濟體系　顛覆虛擬資產觀念
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售
【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售
【智方便】明早起可下載、支援20多項政府服務　包括兩電一煤、申領駕駛執照
【智方便】明早起可下載、支援20多項政府服務　包括兩電一煤、申領駕駛執照