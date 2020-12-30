AirPods Pro零件諜照曝光　揭示第二代或將提供兩種尺寸

▲ 有爆料者提供內部零件相片，暗示Apple AirPods Pro 2耳機可能提供兩種尺寸。

有傳蘋果（Apple）的AirPods Pro 2有望於2021年問世，亦有傳全新AirPods將採用類似 Pro版的入耳式設計，同樣在明年上半年推出。日前再有爆料者提供圖片暗示，第二代耳機可能提供兩種尺寸。

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據外媒9to5mac報道，過去曾準確分享Apple產品計劃細節的爆料者Mr-White日前在Twitter上載，聲稱是第二代AirPods Pro耳機的內部零件相片。從相片中可見，零件有兩種長度不一的版本，而右側兩個大約相同大小的似乎就是現有AirPods Pro的組件。Mr-White認為，這代表AirPods Pro 2或會有兩種尺寸選擇。

▲ 爆料者Mr-White日前在Twitter上載，聲稱是第二代AirPods Pro耳機的內部零件相片。（Twitter截圖）

▲ 從相片中可見，零件有兩種長度不一的版本，而右側兩個大約相同大小的似乎就是現有AirPods Pro的組件。（Twitter截圖）

此外，最新的Apple耳機均搭載H1晶片，包括AirPods Pro及最新的AirPods Max，唯獨初代的AirPods是採用舊代的W1晶片。而Mr.White在帖文上表示，第二代AirPods Pro將內置W2晶片。目前Apple仍未發佈有關W2晶片的消息，但根據其名字推斷，將會是W1晶片的後繼型號。

早前《彭博社》曾透露，Apple AirPods Pro 2將在2021年推出，採用更緊湊的結構，去掉原本延伸的耳機柄，並採用類似Samsung Galaxy Buds耳機的做法，提供兩種不同尺寸，能配合更多人的耳朵形狀。

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不過，外媒對是次爆料的可信性存疑，由於爆料者Mr-White消息準確度不一，例如：iPhone 12上市前，Mr-White就曾透露手機附贈的Lighting充電器將改為編織材質，但實際上並非如此；但他亦曾準確爆料iPhone 12 Pro的背蓋造型和面板零件。看來爆料是否屬實，仍有待日後更多消息發布。

責任編輯：施雯雯