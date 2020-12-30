【車界熱話】Volvo強攻女性市場　主打實用安全吸客

▲ Volvo Cars Hong Kong總經理馬天躒透露，Volvo的女性客戶數目上升速度相當迅速，開車已不再只是男性的專利。

隨着女性社會地位、收入水平不斷攀升，女性逐漸在汽車消費市場展露頭角。因應這樣的趨勢，全球各大車廠也開始表現出對女性車主的重視。一直主攻男性市場、以「鋼水好」而聞名車界的富豪汽車（Volvo）也不例外，近年積極推出為女性而設的車款，搶攻女性汽車市場的商機。

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Volvo Cars Hong Kong總經理馬天躒早前接受本報訪問時透露，近年Volvo的女性客戶數目上升速度相當迅速，特別在小巧SUV車款XC40推出後，本港女性客戶數目與2018年相比，升幅超過1倍。

在大眾的直覺中，女性駕駛似乎總和技術差、沒方向感等負面印象畫上等號，甚至被稱為「馬路炸彈」。這樣的想法更令女性就算考到車牌，也不敢駕駛。馬天躒強調，女性毋須害怕外界看法，應給予自己多些信心，他又笑指自己身邊的女性駕駛技術都相當高超，籲大眾勿以性別評估駕駛者的技術。

馬天躒直言，女性與男性選購汽車時需求大有不同。男性大多對汽車性能及外形要求更高；而女性選購汽車時最在意的要素，通常都是安全、舒適、實用及物有所值。因此，Volvo近年在車款的設計上，也對以上元素作出了充分考慮，如XC40搭載了安全防護系統及其他智能輔助功能，如360度泊車鏡頭，就算女性駕駛SUV車款，也能輕易泊位。

他又舉例指，考慮到女性對購物、買菜、儲物等的需求，XC40就以創意及實用儲物空間奪得女性青睞，獲選2018年女性風雲車冠軍。XC40的前座乘客位置加入了伸縮掛鈎，反出來可把購物袋掛上，負重能力達到2公斤；門側提供放得下3公升水的儲存格，也可放置手提電腦或者小型手袋。

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充電位不足成港缺陷料 最快明年底引進電動車

至於電動車近年成為各大車廠的重點項目，馬天躒也強調這是大趨勢。惟目前香港的電動車充電設備或充電站，仍未能應付現有的電動車數量，相信難以吸引消費者購買電動車。

據環境保護署資料顯示，截至2020年10月底，全港已有16,829部電動車輛在路面行駛。但截至同年9月底，香港僅有3,219個充電器供公眾使用，設備嚴重不足。

馬天躒透露，Volvo盼待電動車的充電設備更充足，香港市場發展更加穩定，才引進電動車。他預計，最快會在2021年底引進。不過，在疫情影響下，車廠出貨情況緩慢，因此仍未能提供具體計劃及時間。

▲ Volvo早前舉辦車身拉花設計比賽，讓公眾進行評審投票，冠軍由香港理工大學設計系學生奪得。（Volvo提供圖片）

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記者：曾曉汶