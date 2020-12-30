  • 16°C
香港時間 : 20201230日 (三) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車界熱話】Volvo強攻女性市場　主打實用安全吸客

商業 15:30 2020/12/30

分享：

Volvo Cars Hong Kong總經理馬天躒透露，Volvo的女性客戶數目上升速度相當迅速，開車已不再只是男性的專利。

隨着女性社會地位、收入水平不斷攀升，女性逐漸在汽車消費市場展露頭角。因應這樣的趨勢，全球各大車廠也開始表現出對女性車主的重視。一直主攻男性市場、以「鋼水好」而聞名車界的富豪汽車（Volvo）也不例外，近年積極推出為女性而設的車款，搶攻女性汽車市場的商機。

【Tesla】今年交付50萬輛車可望達標？馬斯克：員工要全力以赴

BMW加速生產電動車　冀2023年產量再增25萬輛

Volvo Cars Hong Kong總經理馬天躒早前接受本報訪問時透露，近年Volvo的女性客戶數目上升速度相當迅速，特別在小巧SUV車款XC40推出後，本港女性客戶數目與2018年相比，升幅超過1倍。

在大眾的直覺中，女性駕駛似乎總和技術差、沒方向感等負面印象畫上等號，甚至被稱為「馬路炸彈」。這樣的想法更令女性就算考到車牌，也不敢駕駛。馬天躒強調，女性毋須害怕外界看法，應給予自己多些信心，他又笑指自己身邊的女性駕駛技術都相當高超，籲大眾勿以性別評估駕駛者的技術。

馬天躒直言，女性與男性選購汽車時需求大有不同。男性大多對汽車性能及外形要求更高；而女性選購汽車時最在意的要素，通常都是安全、舒適、實用及物有所值。因此，Volvo近年在車款的設計上，也對以上元素作出了充分考慮，如XC40搭載了安全防護系統及其他智能輔助功能，如360度泊車鏡頭，就算女性駕駛SUV車款，也能輕易泊位。

他又舉例指，考慮到女性對購物、買菜、儲物等的需求，XC40就以創意及實用儲物空間奪得女性青睞，獲選2018年女性風雲車冠軍。XC40的前座乘客位置加入了伸縮掛鈎，反出來可把購物袋掛上，負重能力達到2公斤；門側提供放得下3公升水的儲存格，也可放置手提電腦或者小型手袋。

    點擊圖片放大
    +2

充電位不足成港缺陷料　最快明年底引進電動車

至於電動車近年成為各大車廠的重點項目，馬天躒也強調這是大趨勢。惟目前香港的電動車充電設備或充電站，仍未能應付現有的電動車數量，相信難以吸引消費者購買電動車。

據環境保護署資料顯示，截至2020年10月底，全港已有16,829部電動車輛在路面行駛。但截至同年9月底，香港僅有3,219個充電器供公眾使用，設備嚴重不足。

馬天躒透露，Volvo盼待電動車的充電設備更充足，香港市場發展更加穩定，才引進電動車。他預計，最快會在2021年底引進。不過，在疫情影響下，車廠出貨情況緩慢，因此仍未能提供具體計劃及時間。

Volvo早前舉辦車身拉花設計比賽，讓公眾進行評審投票，冠軍由香港理工大學設計系學生奪得。（Volvo提供圖片）

【電動車】Volvo電動機械商業化始動　環保意識抬頭

記者：曾曉汶

相關文章

【英國疫情】零件運輸受阻　豐田汽車提前關閉英、法廠房
2020/12/22
【英國疫情】零件運輸受阻　豐田汽車提前關閉英、法廠房
【BNO移民】英國新車需求大減30%　錄2008年後最大跌幅
2020/12/06
【BNO移民】英國新車需求大減30%　錄2008年後最大跌幅
【Tesla試駕】Tesla夥數碼港拓超級充電站　南區居民可試駕Tesla
2020/11/25
【Tesla試駕】Tesla夥數碼港拓超級充電站　南區居民可試駕Tesla
【Tesla】Model S 全新Plaid電動車已接受訂購　「一換一」計劃價約148.2萬
2020/10/28
【Tesla】Model S 全新Plaid電動車已接受訂購　「一換一」計劃價約148.2萬
汽車 設計 疫情 電動車 富豪

下一篇文章

【除夕優惠】Klook推除夕新年優惠低至4折　酒店下午茶人均149元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【防疫抗疫基金】會址資助計劃即日起接受申請　合資格持有人可獲10萬津貼
【防疫抗疫基金】會址資助計劃即日起接受申請　合資格持有人可獲10萬津貼
【壽司郎】壽司郎藍田店今日開幕　惟手機App暫停預約服務
【壽司郎】壽司郎藍田店今日開幕　惟手機App暫停預約服務
【年度回顧】戶戶送公布港人30大心水美食　天仁茗茶913茶王奪冠
【年度回顧】戶戶送公布港人30大心水美食　天仁茗茶913茶王奪冠
【盲盒經濟】新華社批評「盲盒」畸型消費　盲盒源於日本　拆解如何「捉摸」顧客心理
【盲盒經濟】新華社批評「盲盒」畸型消費　盲盒源於日本　拆解如何「捉摸」顧客心理
【餐飲寒冬】調查：7成受訪餐飲企業未來3個月　或現倒閉裁員危機
【餐飲寒冬】調查：7成受訪餐飲企業未來3個月　或現倒閉裁員危機