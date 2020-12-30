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【新冠疫苗】新加坡周三展開接種 女護士施打第一針

環球社會熱點 14:43 2020/12/30

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新冠肺炎疫情嚴峻，多國陸續展開新冠疫苗接種。新加坡本月中批准使用輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，並於周三（30日）起正式開始接種新冠疫苗。新加坡率先為醫護人員接種首批新冠疫苗，一名女護士成為首位正式接種新冠疫苗的新加坡人。

【新冠疫苗】美國有護士接種6日後 仍確診新冠肺炎 【下一頁】

【輝瑞疫苗】新加坡批准使用成東亞首國 李顯龍帶頭接種 【下一頁】

新加坡本月14日向輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗發出許可，為首個批准輝瑞疫苗的東亞國家。新加坡亞洲新聞台（CNA）報道，新加坡國家傳染病中心的30多名醫護人員，獲安排成爲首批接種疫苗的人士。

現年46歲的護士Sarah Lim周三施打新加坡首劑疫苗，她捲起衣袖放鬆手臂肌肉，在一名護士的協助下完成接種。她形容接種疫苗的過程很簡單。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

據悉，民眾接種疫苗後將獲發紀錄卡，並要留在現場接受30分鐘的觀察，工作人員確保他們接種疫苗後未有出現不良反應，才會讓他們離開。

新加坡首批接種疫苗的人士，將於明年1月20日接種第二劑疫苗。新加坡衛生部更計劃由明年2月起，為70歲以上的長者接種疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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