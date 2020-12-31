【智慧城市】智能家居加快城市發展　業界促政府開放數據

▲ Elevant-Garde聯合創辦人及董事總經理黃千宜（右）與業務發展總監張文聰分享，為復修項目增設智能裝置，主要挑戰在於內部不能做太大改動，導致硬件與系統的選擇有所受限。(黃建輝攝)

政府早前公布《智慧城市藍圖2.0》，其實要發揮智慧城市的威力，智能物業是不可或缺的一部分。有本地業界人士分享，物聯網智慧方案有助推動本港智慧城市發展，但地產與物管業界暫仍欠缺誘因採用這些方案，令本港家居智能化進度暫落後於周邊地區。業界希望，政府能參考海外的成功例子，開放更多公開數據，加快發展。

智能及綠色建築管理方案供應商Elevant-Garde（EVG），主要提供物聯網技術及智能樓宇操控系統，連結物業項目的電器裝置，調節空調、燈光與其他機電系統，提高能源效益。

>>【智方便】政府正式開放「智方便」下載 3分鐘即完成登記程序（附下載教學）

>>【網絡安全】金魚缸或成網絡漏洞 專家：銀行需加強網絡透明度

談到這些方案與智慧城市的關係，兩人舉例，如果物管系統能達到更廣泛的互通，並能獲得更多公共數據，智能家居可以更智能。「例如當向系統輸入整個地區的電力使用情況並進行分析，智能家居可向用戶提供更佳的自動化建議。」

惟張文聰指出，雖然很多相關技術已成熟，成本亦比數年前大降，但受限於本地業主與物管界傾向短視，缺乏作出長遠投資的興趣。

增誘因開發 免企業單打獨鬥

兩人均認為，香港創科政策定位偏向宏觀發展，未足夠「落地」推動業界做實事。若政府加快推動公開天氣等數據，讓第三方可輕鬆地透過API獲取，對他們研發智能物管方案已有顯著幫助。「如政府有這些政策，業界發現有更大誘因，就會開發、引入這些方案。然而，現在業界可謂各自單打獨鬥。」

