【美國大選】為卸任裝修海湖莊園 特朗普嫌梅拉尼婭無Taste

美國大選結果塵埃落定，美國總統特朗普（Donald Trump） 卸任在即。而在特朗普任期內最後一個聖誕節，特朗普選擇與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在美國海湖莊園（Mar-a-Lago）內渡過。海湖莊園早前進行「大改造」，由梅拉尼婭親自監督。不過，有消息指，特朗普與梅拉尼婭的審美觀似乎有極大落差，特朗普不滿意改造後的海湖莊園，更下令立即拆除部份新裝修。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，特朗普在聖誕節前抵達海湖莊園時，他的心情就開始轉差。

雖然特朗普私人住所的新裝修，許多都是梅拉尼婭監督下完成，但並未符合特朗普品味。報道引述一名特朗普的熟人指，特朗普甚至因此感到憤怒。

特朗普擊敗死對頭奧巴馬 成美國最受景仰男性 【下一頁】

這次裝修是為了特朗普卸任後的生活而設。根據特朗普的反應，這些改變並未符合他的審美觀。白宮對此並未有回應。

報道更指，特朗普不但對居住空間的裝修感到不滿，對莊園內其他地方的裝修感到不高興。

報道稱，特朗普甚至要求迅速拆走部分裝修，例如由白色大理石與深色木材組合而成的裝飾。

而在周日（27日）夜晚，他並沒有和梅拉尼婭共進晚餐，而是長子小特朗普（Donald Trump Jr）及其女友、次子埃里克（Eric Trump）聚餐。

特朗普夫婦赴佛州渡假 慶祝任內最後聖誕 【下一頁】

這並非首次特朗普夫妻的品味有衝突。報道指，特朗普在感恩節期間，亦對梅拉尼婭在總統度假地大衛營（Camp David）的裝飾，感到不太高興。

責任編輯：李俊儀