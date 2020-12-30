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【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世

科技 14:54 2020/12/30

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有爆料人士稱，蘋果正在測試摺疊手機產品，其手機設計與三星Galaxy Z Flip相似，更傳最快會在2022年發布。

市場對摺疊手機需求增加，蘋果（Apple）早前被傳出有意推出旗下首款摺疊手機，目前正處於研發階段。最近有爆料人士稱，該公司正在測試摺疊手機產品，其手機設計與三星Galaxy Z Flip相似，更傳最快會在2022年發布。

知名爆料人士Jon Prosser，最近在YouTube影片中透露，蘋果正在開發兩款可摺疊iPhone手機。他表示，蘋果正在一間深圳富士康工廠中，測試摺疊手機的外殼。據悉，其中一款摺機為雙屏幕手機，設計造型與微軟（Microsoft）推出的Surface Duo產品相似。而另一款摺機則採用貝殼型設計，與三星（Samsung）Z Flip 設計類似。另外，Jon Prosser指出，iPhone摺機有機會支援5G網絡，並將在2022年至2023年期間推出。　

＜＜【Tesla】唔洗再連藍牙！傳Tesla將整合蘋果、亞馬遜串流音樂服務

＜＜【蘋果新專利】蘋果開發新技術　允許多個用戶安全共享一部設備

除了摺疊手機之外，早前已有報道指，蘋果最快會在2024年生產旗下首款電動車。不過，Jon Prosser就表示，目前尚未得悉任何關於Apple Car的消息。

責任編輯：李寶如

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