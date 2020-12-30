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【智能手機】Google更新Pixel 4a 5G、Pixel 5相機程式　移除天文拍攝功能

科技 15:31 2020/12/30

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Google近日透過Camera 8.1版本更新，將Pixel 4a 5G和Pixel 5手機原先的天文攝影設定取消。

自Google Pixel 4系列發表後，加強主打功能夜視模式（Night Sight），進而為手機用戶帶來天文攝影功能成為一大賣點。而今年上市的Pixel 4a 5G和Pixel 5手機亦配備雙鏡頭相機，其中為超廣角鏡頭，可配合Google Camera相機程式的天文照片模式進行拍攝，但日前布傳這個模式很快就會被移除。

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綜合外國傳媒報道指，Google近日透過Camera 8.1版本更新，將原先的天文攝影設定取消。用戶將無法在超廣角鏡頭下使用原本的天文攝影功能，但就依然可以在主鏡頭繼續使用該模式去拍攝夜空。

雖然Google尚未解釋功能突然取消的原因，但官方已更新其支援頁面，新增「在 Pixel 4a 5G和Pixel 5上，天文攝影功能支援的縮放比例為大於或等於1x。」的重要附註。外界估計，這個改動與超廣角鏡頭的F/2.2 光圈為夜間攝影產生的質量水平有關，與F/1.7光圈的主鏡頭相比，其鏡頭較大，可在較暗的環境中捕獲更多的光線，以達致標準夜間拍攝效果。

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責任編輯：施雯雯

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