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【新冠疫情】美國護士接種疫苗後仍然感染新冠 專家：疫苗需一至兩周才見效

環球政經 14:32 2020/12/30

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據美國媒體報導，加州聖地亞哥（San Diego）一名男護士在接種輝瑞（Pfizer）疫苗後仍然感染新冠肺炎。該護士46歲，在聖地亞哥一間醫院專門治療新冠肺炎的深切治療部工作。他在12月18日接種新冠疫苗，其後出現手臂腫脹，乃接種疫苗後正常副作用。該護士在接種疫苗後依舊回到工作崗位，6天後他開始出現發冷、肌肉痛及感到疲倦等症狀，經檢測後確診新冠肺炎。

聖地亞哥家庭健康中心（Family Health Centers of San Diego）的傳染病專家拉馬斯（Dr. Christian Ramers）表示，即便接種了新冠疫苗，亦不代表疫苗馬上對人體有效。「在臨床試驗的時候我們就了解到，疫苗需要在注射後10至14天才會見效。」他繼而指出，輝瑞的疫苗需要注射兩劑才算完成接種，第一劑只能給予大概50%的保護率，必須接種第二劑從而獲得95%的保護率。

【新冠疫情】繼輝瑞疫苗後 美國出現首宗莫德納疫苗嚴重過敏反應 【下一頁

另一種說法是，由於新冠病毒的潛伏期約為14天，有人認為該護士在接種前就已感染病毒。人們雖然期盼着疫苗能讓世界重回正軌，但從這個例子可見疫苗並不是萬能解藥。要根除疫情，除了注射疫苗外，我們還是要繼續原有的抗疫措施，例如保持社交距離、勤洗手及佩戴口罩等。

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撰文 : 張健兒

疫情 副作用 傳染病 治療 護士 加利福尼亞 美國 疫苗 過敏 新冠肺炎

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