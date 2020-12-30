9月公眾地方打架未平息 柳俊江涉嫌危險駕駛被捕

前無綫新聞主播柳俊江昨晚（29日）7時許駕其私家車至梳士巴利道與漆咸道南交界時，疑未有依交通燈號指示停車，與電單車相撞，涉嫌危險駕駛被捕。

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柳俊江曾於今年9月與一名被指為其妻子男友人的25歲男子，涉嫌在公眾地方打架被捕，柳事後稱出於衝動和誤解，為行為致歉。事件發生後令其婚變一事曝光。

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上述案件交由觀塘警區刑事調查隊第3隊跟進，柳仍須定期向警方報到，不排除稍後會被檢控。連同9月涉嫌公眾地方打架，柳俊江有可能面對2宗檢控，可說是一波未平一波又起。

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責任編輯：翁嘉陽