【中芯國際】中芯除夕曾升一成　內媒稱中芯獲美國成熟製程許可證

▲ 中芯國際連續兩日大升，內媒稱中芯獲美國成熟製程許可證

中芯國際 （00981） 連續兩日抽升，周三全日大升12%，重上20元關口。除夕半日市，中芯國際曾抽升近一成，高見22.5元，最終收市升8.3%，報22.1元，成交逾40億元。內地傳媒報道，中芯國際已獲得美國成熟製程許可證，消息還稱，美國針對成熟製程的許可是分批次發放，單次發放4萬至5萬片產能所用的設備。中芯國際至今未有正式公告。

中芯國際A股（滬：688981）亦造好，繼昨日升7.5%，今日再升2.5%，報57.9元人民幣。

中芯國際年內股價大起大落，因應美國收緊對華出售晶片零件和技術後，作為內地晶片龍頭的中芯國際成中國資金追捧對象，在回A上市前夕一度高見44.8元，但中芯國際其後成為美國針對對象，股高位吐一半，全年累計升幅仍達85%。

中芯國際近月成為美國制裁對象，美國認定中芯與解放軍有關連，限制供應商要先申請出口許可證才可與中芯交易。近期國際指數公布，將剔除中芯國際在內的中資股。

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中金維持目標價25.5元

中金早前報告指，在半導體行業中，近期的供應短缺和中芯國際被加入實體清單事件，成為投資者關心的問題。展望2021年1月，該行建議投資者可關注行業相關公司的業績預期披露情況及缺貨的可持續性，雖然2021年華為需求下降，但仍然看好海思替代及中國本土巨大市場培育的成熟工藝設計、代工的增長機會。該公司維持中芯目標價25.5元不變。

早前富瑞曾唱好，美國制裁反而令中芯國際聚焦10nm以內成熟製程，上調中芯國際評級至「買入」，目標價23.04元。

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據報尋求與阿斯麥就極紫外光光刻設備進行談判

另外，內媒近日引述業內觀察人士指，中芯國際在新任副董事長蔣尚義的幫助下，公司將尋求與荷蘭半導體設備公司阿斯麥（ASML）就極紫外光（EUV）光刻設備進行談判。最近有媒體報道，中芯已經從20nm工藝過渡到3nm工藝，只要有了EUV光刻機，該公司就可以量產3nm製程。ASML全球目前唯一能製造EUV光刻機的廠商，三星電子、英特爾和台積電等都採購ASML的極紫外光刻設備。

蔣尚義曾掌舵的爛尾項目武漢弦心，亦曾擁有一部高階ASML光刻機。

事實上，中芯國際被美國納入限制交易的實體清單，ASML難向中芯供貨涉及美國技術的EUV光刻設備，ASML管理層年內多次強調只能向中芯國際提供技術較舊的DUV深紫外光光刻機，成為中芯國際將晶片製程縮減至10nm以內的限制。

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編輯：陳健婷