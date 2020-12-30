【中芯國際】中芯抽升約一成重上20元　中金關注供應短缺看25.5元

▲ 中芯國際午後股價急升。

半導體股造好，中芯國際 （00981） 午後升幅擴大，重上20元關口，曾高見21.2元，全日收報20.4元，升12%。中芯國際A股（滬：688981）亦造好，全日升7.5%，報56.47元人民幣。

中金發表報告指，在半導體行業中，近期的供應短缺和中芯國際被加入實體清單事件，成為投資者關心的問題。展望2021年1月，該行建議投資者可關注行業相關公司的業績預期披露情況及缺貨的可持續性，雖然2021年華為需求下降，但仍然看好海思替代及中國本土巨大市場培育的成熟工藝設計、代工的增長機會。該公司維持中芯目標價25.5元不變。

早前富瑞曾唱好，美國制裁反而令中芯國際聚焦10nm以內成熟製程，上調中芯國際評級至「買入」，目標價23.04元。

富瑞：中芯國際「因禍得福」 上調評級至「買入」，可見【下一頁】

據報尋求與阿斯麥就極紫外光光刻設備進行談判

另外，內媒近日引述業內觀察人士指，中芯國際在新任副董事長蔣尚義的幫助下，公司將尋求與荷蘭半導體設備公司阿斯麥（ASML）就極紫外光（EUV）光刻設備進行談判。最近有媒體報道，中芯已經從20nm工藝過渡到3nm工藝，只要有了EUV光刻機，該公司就可以量產3nm製程。ASML全球目前唯一能製造EUV光刻機的廠商，三星電子、英特爾和台積電等都採購ASML的極紫外光刻設備。

事實上，中芯國際被美國納入限制交易的實體清單，ASML難向中芯供貨涉及美國技術的EUV光刻設備，ASML管理層年內多次強調只能向中芯國際提供技術較舊的DUV深紫外光光刻機，成為中芯國際將晶片製程縮減至10nm以內的限制。

另外，華虹半導體 （01347） 午後股價曾急速拉升，高見47.75元，接近48.05元歷史高位。華虹全日最終收報46元，升0.3%；上海復旦 （01385） 全日升4.7%，報13.82元。

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編輯：陳健婷