【中芯國際】中芯午後抽升約一成半重上20元　內媒指蔣尚義尋ASML入口EUV光刻機

▲ 中芯國際午後股價急升。

半導體股造好，中芯國際 （00981） 午後升幅擴大，重上20元關口，高見21.2元，升逾1成。至午後2時53分，中芯國際13.6%，報20.7元，成交36.4億元。中芯國際此前曾連跌3個交易日。中芯國際A股（滬：688981）亦造好，全日升7.5%，報56.47元人民幣。

內媒近日引述業內觀察人士指，中芯國際在新任副董事長蔣尚義的幫助下，公司將尋求與荷蘭半導體設備公司阿斯麥（ASML）就極紫外光（EUV）光刻設備進行談判。最近有媒體報道，中芯已經從20nm工藝過渡到3nm工藝，只要有了EUV光刻機，該公司就可以量產3nm製程。

ASML全球目前唯一能製造EUV光刻機的廠商，三星電子、英特爾和台積電等都採購ASML的極紫外光刻設備。

事實上，中芯國際被美國納入限制交易的實體清單，ASML難向中芯供貨涉及美國技術的EUV光刻設備，ASML管理層年內多次強調只能向中芯國際提供DUV深紫外光光刻機，成為中芯國際將晶片製程縮減至10nm以內的限制。

另外，華虹半導體 （01347） 午後股價亦急速拉升，高見47.75元，接近48.05元歷史高位。華虹最新報46.95元，升2.4%，成交3.6億元。上海復旦 （01385） 則最新升3.7%，報13.7元，成交1000萬元。

早前富瑞曾唱好，美國制裁反而令中芯國際聚焦10nm以上成熟製程，「因禍得福」，上調中芯國際評級至「買入」，目標價23.04元。

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編輯：陳健婷