【除夕倒數2021】英國禁民眾外出慶祝接吻 恐散播疫情

▲ 英國政府為遏制新冠肺炎疫情，禁止民眾出席除夕倒數活動時接吻。

2021年即將來臨，不少人仍希望外出除夕倒數。全球多個地區為遏制新冠肺炎疫情，將除夕倒數活動移師至網上舉行。英國的新冠肺炎單日確診個案再創新高，英國政府呼籲民眾避免外出參與除夕倒數，更禁止民眾出席除夕倒數活動時接吻。

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英國周二（29日）的新冠肺炎單日確診個案首次突破5萬宗。英國《太陽報》報道，由於變種病毒於英國各地蔓延，英國首相府敦促民眾外出參與除夕倒數活動時要保持社交距離，要求民眾外出慶祝時不要接吻。

首相府發言人表示民眾外出倒數時仍要避免親密接觸：

除夕夜仍會維持這個情況，我們要求人們堅守（防疫）指引，盡量減少接觸。 （That remains the case on New Year's Eve so we are asking people to stick to the guidance and keep contact to a minimum.）

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英國皇家急症醫學院（Royal College of Emergency Medicine ）院長亨德森（Katherine Henderson）形容，新冠肺炎疫情於聖誕節期間無所不在（wall-to-wall Covid），呼籲民眾不要參加除夕慶祝活動。

英國各地的防疫限制措施橫跨聖誕節及新年，政府要求酒吧必須在每晚11點前關閉，阻止民眾於酒吧舉行聚會迎接新一年。民眾也只可與家庭成員或組成互助氣泡（support bubbles）的家庭，留在家中聚會。

責任編輯：鄭錦玲