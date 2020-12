【除夕倒數2021】英國禁民眾外出慶祝接吻 恐散播疫情

2021年即將來臨,不少人仍希望外出除夕倒數。全球多個地區為遏制新冠肺炎疫情,將除夕倒數活動移師至網上舉行。英國的新冠肺炎單日確診個案再創新高,英國政府呼籲民眾避免外出參與除夕倒數,更禁止民眾出席除夕倒數活動時接吻。

【變種病毒】英研究指傳播率高50% 但不引發更嚴重症狀 【下一頁】

【英國疫情】英國據報全國再封城 疫情爆發以來第3次 【下一頁】

英國周二(29日)的新冠肺炎單日確診個案首次突破5萬宗。英國《太陽報》報道,由於變種病毒於英國各地蔓延,英國首相府敦促民眾外出參與除夕倒數活動時要保持社交距離,要求民眾外出慶祝時不要接吻。

首相府發言人表示民眾外出倒數時仍要避免親密接觸:

除夕夜仍會維持這個情況,我們要求人們堅守(防疫)指引,盡量減少接觸。

(That remains the case on New Year's Eve so we are asking people to stick to the guidance and keep contact to a minimum.)