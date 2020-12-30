【防疫抗疫基金】戲院、遊戲機中心及麻將館　資助計劃即日起接受申請

新一輪「防疫抗疫基金」下的資助計畫陸續接受申請，今日開始可以申請「電影院資助計劃」及「遊戲機中心資助計劃及麻將／天九牌照持有人資助計劃」，可獲發一筆過10萬元資助。

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「電影院資助計劃」由今日至明年1月12日接受申請。政府將會向在本年11月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕10萬元；每條院線最多可獲300萬元的資助。



至於「遊戲機中心資助計劃及麻將／天九牌照持有人資助計劃」則同樣由今日起接受申請，並於明年1月30日截止。 遊戲機中心資助計劃為每個獲發牌的合資格遊戲機中心營運者、已獲豁免受該條例規管（或已遞交相關豁免申請）的合資格電競場地營運者，以及已向民政事務總署轄下的牌照事務處（牌照處）登記的合資格互聯網電腦服務中心營運者，提供一筆過10萬元資助。

而麻將／天九牌照持有人資助計劃則為每個在《賭博條例》（第148章）下，獲簽發麻將／天九牌照的合資格牌照持有人，同樣提供一筆過10萬元資助。

遊戲機中心及麻將／天九牌照持有人的資助，預計可於申請後兩星期內發放。申請表格及申請指引可於牌照處網頁（www.hadla.gov.hk）下載或到其辦事處索取。

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責任編輯：葉泳珊

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