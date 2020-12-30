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【英國疫情】倫敦醫院爆棚 或出動戰時帳篷應急

環球社會熱點 13:36 2020/12/30

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英國疫情持續，英國國內更出現更易傳播的變種新冠病毒，英國新冠肺炎確診人數創新高。英國倫敦醫療系統已不堪重負，醫院正在考慮將部分新冠肺炎病人轉送英國約克郡（Yorkshire）。英國有醫護人員亦正在考慮在停車場設置，大批在戰時使用的流動帳篷，以安置新冠肺炎確診病人，應對英國疫情嚴峻的情況。

英國《太陽報》引述有已外洩文件顯示，現在倫敦現時重症病床使用高達114%，意即所有病床已爆滿，而倫敦各醫院的醫療設備亦不足。

而在英國東南部，重症病床使用率為113%；而東部則為百分之百。兩間肯特郡（Kent）醫院在接收大量新冠肺炎確診者後，亦警告醫療系統全面到達臨界點。

英國據報全國再封城 疫情爆發以來第3次 【下一頁】

由於確診病人人數急增，醫院未能提供病床，部分病人需在救護車內排隊輪候床位。醫療人員正在考慮在停車場，設立用於戰時的流動帳篷，安置正在急增的變種新冠病毒確診者。

這些帳篷通常在極端情況下才使用，例如出現恐怖襲擊時，大批患者急需被救治。

英研究指變種病毒傳播率高50% 但不引發更嚴重症狀 【下一頁】

倫敦多間醫院要求容許將部分病人，轉送至約克郡。有英國傳媒報道醫院內部曾發出警告，明年1月4日，醫療系統崩潰的情況將會到達巔峰。

英國公共衞生部醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle） 表示現時感染人數正急劇增加，但英國已經開展接種疫苗，仍然對未來抱有希望。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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