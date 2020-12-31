【國產疫苗】國藥新冠疫苗獲批准有條件上市　明年產量或達10億劑（第二版）

▲ 國藥是首間公布疫苗有效率數據的中國企業。

國藥集團中國生物北京公司昨（30日）公布，新冠病毒滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗期中分析數據結果顯示，保護效力為79.34%，成為首間公布疫苗有效率數據的中國企業。國務院聯防聯控機制今日（31日）公布，國藥新冠疫苗已獲得國家藥監局批準附條件上市。

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明年產量或達10億劑

據國資委新聞中心官方微信消息，國藥集團中國生物分別在北京和武漢建成的新冠滅活疫苗高等級生物安全生產車間，經國家有關部門檢查和認證後，已投入規模化生產，其中北京生產基地設計年產能為1.2億劑，目前正在擴建，預計明年產能有望達到10億劑。

另外，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，將開展第一步向高風險人群、重點人群的接種工作，第二步是向高危人群，第三步是全人群的接種，相信疫苗的價格一定是在老百姓可接受的範圍內。

另一國產疫苗科興疫苗此前在多國進行臨床測試，巴西是首個完成測試的國家，研究人員指，效用率高於50%的門檻。不過，因科興要求整合各國數據，完整數據發表再次延遲。

至於輝瑞及德國生物科技公司BioNTech共同研發的新型冠狀病毒疫苗有效率則達95%；Moderna疫苗及阿斯利康（Astrazeneca）聯合牛津大學研發的疫苗的有效率則分別達95%及62-90%。

（第二版更新獲批上市）

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編輯：吳敏芳