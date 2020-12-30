特朗普擊敗死對頭奧巴馬 成美國最受景仰男性

美國總統任期即將完結，美國國民對現任總統特朗普（Donald Trump）任內成就褒貶不一。有美國民調機構蓋洛普（Gallup）發表每年一度民調指，特朗普成功擊敗其「死對頭」前任總統奧巴馬（Barack Obama），成為美國「最受景仰男士」（most admired man）。此前，奧巴馬連奪12年「最受景仰男士」。

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蓋洛普周二公布的每年一度調查顯示，有18%受訪者認為特朗普是最受尊重的人，以3%優勢，成功擊敗連奪12年稱譽的奧巴馬。

美國候任總統拜登（Joe Biden）排第3，而在新冠肺炎疫情期間盡心盡力、傳染病專家福西（Anthony Fauci）則排第4。至於教宗方濟各（Pope Francis）則排第5位。

其餘入選首10名的值得尊重人物包括Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）、民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）、微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）、NBA球員勒邦占士（LeBron James）及藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama），分別以1%並列。

責任編輯：郭麗明