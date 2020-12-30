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【網絡安全】金魚缸或成網絡漏洞　專家：銀行需加強網絡透明度

科技 12:40 2020/12/30

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進入數碼時代，網絡安全成為最棘手問題，香港金融管理局（金管局）早前發布「網絡防衛計劃2.0」，希望提升香港金融銀行體系的網絡防衛能力，但物聯網普及，就連金魚缸都會成為漏洞被黑客利用，企業又要如何應對？

金管局在2016年已推出「網絡防衛計劃」，當中包括「網絡防衛評估框架」、「專業培訓計劃」和「網絡風險資訊共享平台」。早前當局就在該計劃基礎上再檢討，並宣布「網絡防衛計劃2.0」，定於2021年1月1日生效並分階段推出。

檢討結果顯示，銀行業非常支持「網絡防衛計劃」，逾9成銀行認為「網絡防衛評估框架」有助它們發現以往未能識別的網絡安全缺口，對銀行網絡防衛起正面作用。而所有銀行都認同，以風險資訊主導的「網絡攻防模擬測試」（iCAST）有助防範網絡攻擊。

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企業網絡安全兩大要點

網絡安全解決方案供應商Check Point香港及澳門總經理周秀雲表示，隨著更多科技技術如5G、雲端以及物聯網（IoT）出現，再加上今年疫情，網絡安全威脅有增無減，提高防衛水平是企業必要手段。

網絡安全解決方案供應商Check Point香港及澳門總經理周秀雲表示，隨著更多科技技術如5G、雲端以及物聯網（IoT）出現，再加上今年疫情，網絡安全威脅有增無減，提高防衛水平是企業必要手段。（受訪者提供圖片）

周秀雲指出，企業現時需留意兩大要點：

  • 企業網絡的基礎架構及透明度
  • 確保人員以及工作流程的安全

她解釋，企業如銀行，要清楚網絡中的各種連接裝置的情況，並要在API（應用程式介面）上做好規範及管理。其次，企業內部人員的行為及工作流程亦很重要。「隨著新型的網上銀行及虛擬銀行推出，銀行必定使用更多雲端服務及科技，銀行亦需要好的網絡安全顧問，以配合新的網絡防衛框架，減低網絡風險。」

黑客攻擊亦與時並進

現時網絡攻擊已經進化，黑客亦懂得與時並進。Check Point北亞區技術總監侯嘉俊表示，今年疫情，與新冠肺炎相關的釣魚電郵及惡意軟件攻擊有上升趨勢。

勒索軟件（rasomeware）已不像以往般以檔案形式存在，現時攻擊已經做到fireless（無檔案），簡單的web link超連結就可以啟動惡意軟件入侵。

侯嘉俊指出，隨著物聯網以及5G技術漸漸普及，終端裝置（End point）如電腦、流動裝置等設備的安全就更加難顧及。「IoT層面的安全就更複雜，辦公室裡面就有各種IP camera、影印機，甚至咖啡機，黑客可以透過入侵這些IoT設備，攻擊公司內部，因此不要只顧及終端安全，而是提升網絡的透明度。」

勒索軟件（rasomeware）已不像以往般以檔案形式存在，現時攻擊已經做到fireless（無檔案），簡單的web link超連結就可以啟動惡意軟件入侵。（法新社圖片）

周秀雲特別指出，其實不少銀行等大型機構，都有很多裝飾及裝置，或許會連上網絡，並對公司整個網絡系統造成隱藏威脅。

好多公司因為風水關係都有魚缸，裡面的溫度計甚至會擁有IP位置，而這些裝置的管理，或許不是在IT部門管轄範圍，要找出這些連接網絡的隱藏裝置是一大挑戰。

她補充，目前有不少企業開始了解關鍵所在，但發現裝置是大廈樓宇的管理範圍，因此正想辦法整合這類型裝置。

侯嘉俊建議，銀行或其他企業可以透過工具如IoT discovery tools，偵測哪些裝置會產生網絡流量，找出各種隱藏裝置。「可透過與該裝置溝通，知道裝置的資料，例如裝置使用哪個操作系統，從而知道是否有漏洞。」

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記者：李彥煒

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