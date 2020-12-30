【美國領事館】恒隆未如期收購美領館壽臣山地皮　涉中美外交、研究延長限期

▲ 恒隆表示，未能在今日按原定時間完成收購美國領事館宿舍物業。

美國政府早前出售位於壽臣山壽山村道美國駐港領事館宿舍物業，由恒隆地產 （00101） 以25.66億元投得。恒隆今日午間發公告，因美國未提供已遵循外交義務的書面證明，美國駐港領事館宿舍地皮交易並無按原定時間於今日（12月30日）中午或之前完成，恒隆正評估及向法律顧問了解可作出的適當行動，包括研究延長完成時間的可能性。

該交易的所有相關方，包括恒隆地產、美國及土地註冊處同意該交易及完成涉及中國與美國兩個主權國家之間的外交事務，因此並非恒隆地產及投標人所能控制。

恒隆地產半日升0.3%，報19.8元，成交1673萬元。

恒隆表示，交易原定於今日中午或之前完成。公司在12月21日收到土地註冊處函件，美國政府要處置位於香港的房地產，應提前60天經外交部駐港特派員公署向中國政府提出申請，並提供詳細資訊，在取得中國政府書面答覆同意後方可辦理有關手續，除非美國政府能提交書面文件證明已遵從規定，否則土地註冊處不能進行註冊。

恒隆又指，昨日美國透過其法律顧問提出對於遵從該外交義務的必要性的異議，並且未有提供證明。美國在信中表示，首先美國已遵從相關的義務及責任，其次與出售該物業相關的外交義務屬於主權之間的事宜，並不影響該物業的業權，再者土地註冊處無權不為該協議備忘錄進行註冊。

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編輯：陳健婷