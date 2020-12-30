【內地熱話】常山藥業稱中國1.4億人陽痿　遭罰60萬人民幣

中國製藥廠常山藥業旗下子公司因於2018年稱中國有1.4億人陽痿，而中國證監會河北監管局對該公司共罰60萬人民幣。

據內媒報道，常山藥業於2018年5月發布《關於全資子公司獲得藥品GMP 證書的公告》，內容指出中國有1.4億人陽痿。「國內ED（勃起功能障礙） 患者人數約1.4 億人，假設其中有30%接受治療，人數將達4,200 萬人，假設接受治療的ED 患者每年都能多次使用藥物，未來中國潛在的市場規模有望達到百億元級別，市場空間廣闊」。

中國證監會河北監管局指，常山藥業公告披露的內容是通過互聯網公開渠道檢索到證券公司研究報告後，選擇性引用部分數據，且未註明數據來源，存在不准確、不完整機會，或會令投資者產生錯誤判斷，具誤導性質。中國證監會河北監管局對常山藥業處罰60萬人民幣，並對公司董事長兼總經理高樹華和公司董秘吳志平分別給予警告，及分別處罰30萬人民幣。

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責任編輯：黎淑雯