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【PS5斷貨】PS5首四周賣340萬部 台積電增產能、明年產量或達1800萬部

Hot Talk 12:02 2020/12/30

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Sony遊戲主機PS5上市以來熱銷，外媒報道首四周銷量已超過340萬部。

Sony（美：SNE）遊戲主機PlayStation 5（PS5）上月推出以來全球熱銷，「一機難求」。外媒最新報道，PS5上市4周累計銷量已超過340萬部，為PS遊戲主機的最高銷售記錄。另外在半導體廠商台積電（TSMC，台：2330）提供額外產能推動下，PS5明年的產量有望達到1680萬至1800萬部。

據報道，PS5搭載由AMD（美：AMD）定制設計的處理器，由芯片代工商台積電採用7nm工藝代工，日月光（台：3711）提供封測服務，芯片的供應量將直接決定PS5的產量。

Sony據報在年底準備增加庫存，台積電、日月光正準備提供產能支持，AMD已獲得台積電更多7nm工藝產能支持，用於代工PS5所需的處理器。

早前有報道指，Sony原先預計在2021年3月之前出貨500至600萬部PS5，但由於需求熱烈，Sony將明年3月前的出貨計劃增加至1000萬部。

Sony香港會在1月4日開放第二輪PS5抽籤預訂，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

遊戲 晶片 處理器 PlayStation Sony AMD 台積電
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