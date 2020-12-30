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【變種病毒】英研究指傳播率高50% 但不引發更嚴重症狀

環球社會熱點 12:24 2020/12/30

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英國研究發現變種病毒的傳播率，較普通新冠肺炎病毒高50%。

新冠肺炎疫情嚴峻，英國發現的變種病毒株於多國傳播，外界憂慮變種病毒會導致疫情升級。英格蘭公共衛生署（PHE）針對變種病毒進行研究，發現變種病毒的傳播率較普通新冠肺炎病毒高50%，但變種病毒不會引發更嚴重的新冠肺炎症狀。

【變種病毒】美國錄首宗來自英國變種病毒 患者近期無外遊 【下一頁】

【英國疫情】英國據報全國再封城 疫情爆發以來第3次 【下一頁】

英國PHE進行研究，分別比較1,769名變種病毒患者和1,769名普通新冠患者的情況。上述兩組患者的性別、年齡、住址和感染日期均為一致，只是感染了不同的病毒株。研究指患有變種病毒的人傳播病毒給他人的機率，較感染普通新冠肺炎病毒增加約54%。

研究發現共有42名患者需入院治療，其中26人感染普通新冠病毒，16人感染變種病毒。研究人員更統計所有感染者確診後28天内的死亡數字，發現有12名變種病毒患者死亡，有10名普通新冠患者死亡。但研究人員指出，上述數字從統計學方面來看沒有明顯差異。

研究人員表示，雖然變種病毒的傳播率較高，但似乎不會導致更嚴重的新冠肺炎症狀，或導致更高的死亡率。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：鄭錦玲

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