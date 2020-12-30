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【英國脫歐】英國電訊商公佈脫歐後安排　將不收取歐盟漫遊費用

科技 12:13 2020/12/30

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英國廣播公司日前報道指，當地4大電訊商EE、O2、Three和Vodafone均表明，無意重新引進相關的漫遊費用。

自2017年3月正式啟動脫歐程序後，英國和歐盟未來關係的談判幾經波折，日前終於談妥脫歐安排，在本年底脫歐過渡期結束後的未來英歐貿易，以及安全、執法、關鍵科技等層面的合作關係達成共識。有傳在明年正式脫歐後，理論上英國手機用戶前往歐盟國家，都可能需要跟其他國家一樣，支付手機漫遊服務費，相關安排日前終獲當地4間主要電訊商確認。

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根據2015年起落實執行的規定，歐盟成員國電訊商的合約用戶可於歐盟自由流動，而不需支付漫遊費用。然而，當2021年1月1日簽署脫歐協議後，理論上英國電訊商可向前往歐盟的用戶收取漫遊費用。

不過，英國廣播公司日前報道指，當地4大電訊商EE、O2、Three和Vodafone均表明，無意重新引進相關的漫遊費用，他們的客戶可以繼續在歐盟境內使用合約提供的服務內容。而Three更表示，除了歐盟國家外，現時的服務還包括在美國、澳洲和新西蘭等超過70個國家免漫遊費用。

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至於英國虛擬流動網絡商（MVNO）則暫未有表態，不過考慮到他們的服務都是建基於上述4間電訊商，相信收取漫遊費用的機會不大。至於其他歐盟國家的電訊商會否仿效，則要視乎不同國家的電訊商作個別決定。

責任編輯：施雯雯

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