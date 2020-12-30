【不裁員承諾】 史偉莎創人才管理「內功」　業務獨立運作　主席林浩宏：盼保留初創的機動性

▲ 史偉莎集團的核心團隊，有不少是擁有悠久年資的前線員工，逐步攀升。（湯炳強攝）

清潔、衞生服務算是厭惡性行業，如何留住員工成為一大學問。史偉莎集團在香港營運20多年，有專屬一套管理人才的「內功」。

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集團主席林浩宏認為，能力可以訓練，更重要的是員工是否認同公司的宗旨。在接受訪問期間，他經常強調公司的價值觀、理念。憑著這套「內功」，其首名前線員工更留任至今，成為服務經理。擁有20年年資的滅蟲師傅，亦變成技術主任，負責教導新人。

集團的核心團隊，有不少是前線員工，逐步攀升。

林浩宏相信薪金不是上班的唯一，所以除了人工外，他更希望員工可以感受從事清潔行業的價值。為了獎勵表現優秀的員工，他甚至曾專程到員工工作地點去送上驚喜。

史偉莎把香港的成功模式，複製至大中華區、新加坡及馬來西亞市場。作為人力密集的行業，員工與服務品質的關係密不可分。林浩宏相信，能力可透過訓練、學習提升，最重要的是他們的理念。

▲ 史偉莎集團現擁有400至500名員工，當中有一半是前線職員，負責外出的清潔、消毒服務。（湯炳強攝）

入行多年 盼保持創新的熱誠

雖然入行多年，但林浩宏仍非常強調保持初創企業的創新心態、機動性，更視之為史偉莎集團的重點理念。

每日起身都會反問自己，是否仍有熱情創新；否則便不適合帶領公司。

林浩宏亦不斷提出新的意念，希望把「衛生」的定義擴闊，每年投放15%純利進行研發新產品及業務。近年更開始涉獵空氣淨化、水質管理的範疇。雖部分是收購初創企業，但林決定各個業務「獨立運作」。

希望每個團隊可以享有大企業的資源，同時保存初創企業的心態、彈性。

▲ 林浩宏亦不斷提出新的意念，每年投放15%純利進行研發新產品及業務。（湯炳強攝）

記者：葉泳珊

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