【汽車股】李鵬高呼我輩當躬身入局　長汽攻SL項目股價飈9%、全年升3.5倍　比亞迪升幅勢勝港上市汽車股

▲ 比亞迪今日曾重上200元。

今年強勢股於年底再發力，汽車股今日造好，長城汽車 （02333） 收市大升9.4%，報25.7元，創歷史新高，成交額近18億元。港股2020年尚餘半個交易日，長汽因新能源汽車品牌「歐拉」表現理想，近月成資金追捧對象，年初至今累升3.5倍，居於香港上市的內地車廠股前線。

另外，長城汽車數字化執行官李鵬在京宣布，將全面負責獨立品牌SL項目，躬身入局，深度參與出行智能化變革。這也是繼之前李鵬「我輩當躬身入局」（智能汽車資格賽剛結束，決賽帷幕已拉開，我輩當躬身入局）的發言後，首次公開確認全面負責該項目。高端智能電動車是沙龍智行的第一落腳點，但業務範圍遠不止於此。李鵬為仙豆智能創始人，助汽車數字化升級。早前騰訊 （00700） 亦已宣布和長城汽車、仙豆智能繼續深化戰略合作。

內地車市去年表現欠佳，年初遇疫情影響，汽車股創新低，但隨內地疫情後催谷內需，新能源汽車國策目標進取、環球資金熱追Tesla 電動車概念，香港上市的內地汽車股股價急反彈，具新能源汽車概念的企業升幅尤為明顯。

推出「刀片電池」、加入口罩產能等，比亞迪 （01211） 成為年內表現最佳的汽車車廠港股，年初至今累升4.02倍，創出新高，較疫情時低位更大升5.3倍。比亞迪今日曾重上200元，盤中高見201.8元，惟收市升幅回順至1.3%，收報199.5元，成交近25億元。比亞迪

其他汽車生產商方面，吉利 （00175） 年內累升60.4%，具國企背景的東風 （00489） 、廣汽集團 （02238） 表現相對遜色，東風受惠回A上市概念，全年升18%，廣汽則跌14%。

具豪華車合資概念的汽車股方面，華晨 （01114） 母企捲入債務違約風波，全年跌14%。在華合資生產平治（Mercedes Benz）的北汽 （01958） 則跌36%。

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編輯：吳敏芳