【美股回顧】標指成分股年度升幅榜前十名　FAANG未上榜　最勁一隻啱啱入指數

2020年最後一周，美國主要股指表現強勁，最能代表美國股市的標普500指數周一（12月28日）曾突破3750點，創下歷史新高。截至本周二，標普500指數今年已累計上漲了15.4％，當中%的升幅由大型科技股「FAANG」貢獻。

不過本欄統計標普500指數中升幅最大的10隻成份股，發現「FAANG」並不在名單之中，而升幅排名第一位的正是本月稍早前被納入指數的電動車大廠Tesla（TLSA），其次是電商平台Etsy（ETSY），第三名則是半導體公司Nvidia（NVDA）。

標指成分股10大升幅股份名單如下：

▲ Tesla（TLSA）在標普500指數成分股中今年回報最高，年內升693%。 ▼ 點擊圖片放大 +7 +6

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