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【新股IPO】達豐設備2153明截招股 孖展抽飛3.9億元、超額認購逾4倍（不斷更新）

新股IPO 14:16 2021/01/04

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達豐設備為起重機服務提供商，主要為客戶提供一站式塔式起重機解決方案服務、經營租賃及起重服務及出租塔式起重機。

達豐設備（新上市編號﹕02153）明日截止招股，多隻新股撞期招股下，達豐設備孖展見抽飛。截至下午14時15分，綜合各間券商數據，該股錄孖展3.96億元，曾出現抽飛情況，超額認購4.4倍。抽飛金額主要來自富途。

最新數據顯示，富途借出2.95億元、輝立借出4400萬元、華盛借出2000萬元。該股份周三（30日）至明年1月5日招股，於1月13日掛牌。

達豐設備計劃發行3.72億股，招股價介乎1.5元至1.96元，集資最多7.3億元，達豐設備一手2,000股，入場費3959元。

達豐設備為起重機服務提供商，主要為客戶提供一站式塔式起重機解決方案服務、經營租賃及起重服務及出租塔式起重機。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 達豐設備（02153） 孖展 IPO

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