【阿里巴巴9988】傳阿里資深產品專家被快手挖角 擔任電商產品負責人

內媒報導，阿里巴巴（09988）資深產品專家范理已經加入快手電商，擔任產品負責人，向快手電商負責人笑古匯報。范理加入阿里多年，向支付寶商家數字化事業部總經理葉國輝匯報。他在本月中旬離職，最後職級為P9。

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快手的前身為GIF快手，是一個製作GIF圖的短視頻應用。快手於2012年由工具應用轉型為短視頻社區，發展成用戶記錄和分享生活的平台。其後，快手主站的平均日活躍用戶突破1億，其日活躍用戶最高達3.2億人。快手為謀求更大的發展，開始加大對電商投入，由外界引入人才，上一個引進的人才是哈囉出行的首席技術官陳國成，他負責快手電商研發業務。

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內媒指，因快手粉絲的粘性比抖音更高，所以有指快手比抖音更適合做電商。但現時快手電商面臨較嚴峻的問題是辛巴售假引發的連鎖效應，以及如何構建一條更好的電商供應鏈。

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