【英國疫情】英格蘭近8成地區「封城」 推遲學校復課日期至1月11日

英國疫情持續，英國更出現變種新冠病毒，導致英國新冠肺炎確診數字飆升。英國單日確診人數更創英國疫情爆發而來新高後，當局調升英格蘭多個地區的限制級別至最高第4級「留在家中」，再多2,000萬民眾受到影響，近8成地區處於與封城相若的狀態。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）當地時間周三宣布，周四凌晨起，大曼徹斯特（Greater Manchester）、伯明翰（Birmingham）、萊斯特（Leicester）、諾丁漢（Nottingham）等英格蘭中部、東北部、西北部及西南部多處地區的限制級別調升至第4級。全國有4,410萬人口的地區已進入第4級，佔全英格蘭78%。

英國政府同時推遲學校重開時間，2021年應考公開試的學生為1月11日重返學校，中學生則為1月18日，以讓醫護人員有更多時間，在開學前為學生進行新冠病毒檢測。

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英國周二（29日）單日錄得53,135宗確診，創下歷史高位；周三（30日）確診回落至50,023宗，但死亡人數達981人，為4月底以來高位。

不少地區例如坎布里亞郡（Cumbria）等，都將防疫措施提升至第4級別，即和封城無異的最高級別，數百萬民眾受影響。

另外，倫敦一些醫院已經不堪負荷，沒有更多病床接收確診新症。有鑒於此，約翰遜和內閣官員周二展開特別會議，和國民保健署（NHS）管理層制定計劃，容許倫敦醫院將病人轉送至約克郡。

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責任編輯：李俊儀