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【英國疫情】英國據報全國再封城 疫情爆發以來第3次

環球社會熱點 11:54 2020/12/30

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英國疫情持續，英國更出現變種新冠病毒，導致英國新冠肺炎確診數字飆升。英國周二（29日）單日確診人數更創英國疫情爆發而來新高。英國首相約翰遜（Boris Johnson）據報考慮推行第三次全國封城，以及推遲學校重開時間。

英國單日確診突破5萬宗 再創紀錄新高 【下一頁】

英國周二（29日）單日錄得超過53,000宗確診，創下歷史高位。不少地區例如坎布里亞郡（Cumbria）等，都將防疫措施提升至第4級別，即和封城無異的最高級別，數百萬民眾受影響。

英國《都市報》報道指，約翰遜會在稍後的會議上，聽取醫學專家的建議，然後再決定採取何種行動。

英研究指變種病毒傳播率高50% 但不引發更嚴重症狀 【下一頁】

報道指，約翰遜曾與內閣官員商討，或推行第三次全國封城。此前，英國政府並未有排除在1月推行全國封城的可能性。

現時超過4成的居民正受封城措施影響，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）料在當地時間周三（30日），宣佈哪些地區將推行封城措施。

另外，倫敦一些醫院已經不堪負荷，沒有更多病床接收確診新症。有鑒於此，約翰遜和內閣官員周二展開特別會議，和國民保健署（NHS）管理層制定計劃，容許倫敦醫院將病人轉送至約克郡。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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