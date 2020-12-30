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【香港疫情】深圳要求港人入境預約14日「健康驛站房間」隔離　1月5日起生效（附指引連結）

Hot Talk 11:32 2020/12/30

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深圳公布於下月5日起，港人入境須預約14日酒店作隔離檢疫

香港新冠病毒疫情下，深圳周二（29日）公布，明年1月5日起由香港經深圳灣口岸入境深圳的人士，不單要持有24小時內的核酸檢測陰性結果證明外，也須出示14天集中隔離醫學觀察期間將入住的酒店預約確認單的新規定。香港特區政府呼籲，香港市民須留意並確保能符合相關規定，以免在進入深圳時出現困難。

深圳市的新規定要求，2021年1月5日上午10時起，除經批准豁免入境隔離的重要公務商務人員、跨境貨車司機等人員繼續按現行規定執行外，其他人員經深圳灣口岸入境深圳時，必須持有粵港兩地政府認可的2019冠狀病毒病檢測機構所發出24小時內的核酸檢測陰性結果證明，以及預先透過深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，預約在14天集中隔離醫學觀察期間入住的酒店。

港府表示，有關預約系統於12月30日上午10時上線。

健康驛站房間線上預約系統使用指引連結

港府認可醫療檢測機構名單

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編輯：麥德銘

疫情 新冠肺炎疫情 深圳灣 病毒檢測
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