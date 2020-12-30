【大行點睇】復甦受阻？大和降東航南航評級　內地航空股股價受壓

疫情反覆，多地陸續出現變種病毒個案，或影響明年航空股復甦。今日內地航空股全部受壓，截至11時30分，國航(00753)跌0.2%，東航(00670)及南航(01055)則分別跌1.5%及1.7%。

大和發表報告表示，下調對東方航空投資評級，由原來「買入」降至「跑贏大市」將目標價由3.8元下調至3.7元，此相當市賬率1倍。

該行指，下調對東航今年本地收入客公里(RPK)預測，料公司今年經調整虧損137億人民幣，料2021年全年仍會錄經調整虧損8.16億人民幣，因對國際航線預測調整。

大和將東航的2020年RPK預測，由原來按年跌50%，下修至跌52%，11月國內RPK略低於預期，但對於2021年預測，該行料東航RPK增長將從按年升59%上修至增77%。

另外大和亦下調南方航空投資評級，由原來「買入」降至「持有」，維持目標價4.8元，此相當市賬率1倍，指南航現值相當預測明年市賬率0.93倍合理，已高於同業國航的0.8倍及東航的0.88倍。



該行指，下調對南航今年本地收入客公里(RPK)預測，由原來按年跌40%，下修至跌43%，基於預期今年第四季營運數據遜預期，但對於2021年預測，該行料南航RPK增長將從按年升16%上修至增長51%。

大和料南航今年虧損124.66億人民幣，料2021年全年仍會錄經調整虧損20.12億人民幣，因對國際航線預測調整。

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