【不裁員承諾】史偉莎「疫境」拓客源　香港業務年收5億元　再攻東南亞

▲ 集團主席林浩宏透露，餐飲業經營受疫情影響，甚至有客戶需要休業。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情由年初爆發至今，對於提供各類型衞生服務的史偉莎集團有利有弊，料香港生意額今年持平達5億元；甚至在年初已承諾「不裁員、不減薪」。

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立即吸新客戶 引入開門腳踏

史偉莎集團扎根香港至今20多年，提供不同範疇的衛生服務，包括滅蟲、消毒、渠務、空氣淨化等，當中有8成是企業客戶。集團主席林浩宏接受本報訪問時透露，在疫情期間，餐飲業經營受影響，甚至有客戶需要休業。衛生服務需求大減，使史偉莎的業務亦遭衝擊，相關收入大減3至4成。

不過，疫情同時有利史偉莎吸納新客戶，例如辦公室、政府部門、學校、家居的客戶，整體客量增加兩成。留意到疫情下的需求轉變，史偉莎亦立即引入供商場、大廈使用的開門腳踏。拉上補下後，他預計今年香港業務的營業額達5億港元，與去年持平。

▲ 疫情有利史偉莎吸納新客戶，例如辦公室、學校等。（史偉莎提供圖片）

瞄準大中華及東南亞市場

自2018年起，林浩宏提出讓史偉莎在10年間步入「3.0」，在大中華、亞洲，甚至歐洲市場打穩陣腳。面對不同市場，他亦自有一套策略。該企希望開拓連鎖店客戶，搶佔不同據點。

至於亞洲市場，史偉莎則看準新加坡及馬來西亞市場。林浩宏透露：「集團將會先攻中小型餐廳，因最容易接觸到老闆，可推銷我們的服務。」在餐飲業打穩陣腳後，林相信餐廳食客亦是品牌的潛在客戶，「因他們逐漸留意到衛生情況改善。」

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記者：葉泳珊