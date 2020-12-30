【新冠疫苗】美國有護士接種6日後 仍確診新冠肺炎

新冠肺炎疫情嚴峻，不少國家已開展新冠疫苗接種計劃。在美國，不少醫護人士已接種新冠疫苗。不過，美國有一名護士，在接種新冠疫苗後6日，竟確診新冠肺炎，令外界開始質疑新冠疫苗的功效。另外，在西班牙亦出現類似個案，同樣有護士接種新冠疫苗後確診新冠肺炎。

美國廣播公司（ABC）報道指，加州聖地牙哥 （San Diego）一名45歲的男護士馬修（Matthew W.），在12月18日接種輝瑞疫苗。

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馬修接種疫苗後指，他唯一感受到的副作用是手臂痠痛。不過，在6日後，馬修開始出現發冷、肌肉疼痛及疲倦等徵狀。他隨即到醫院作檢測，證實確診新冠肺炎。

在西班牙，加泰羅尼亞萊里達省養老院有一名護士，接種新冠疫苗的一日後確診新冠肺炎。

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聖地亞哥家庭健康中心傳染病專家拉默斯博士（Dr. Christian Ramers）指，發生這種情況並不意外，因接種疫苗後，接種者不會立即獲得保護。

拉默斯指，從疫苗的臨床試驗中得知，大約需要10到14日的時間，疫苗才能發揮功效。

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責任編輯：林嘉莉